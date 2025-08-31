Oficial: el Cádiz CF despide a Sobrino

El Cádiz Club de Fútbol no sólo jugó un partido el domingo 31 de agosto. Además de pelear y conseguir los tres puntos en el duelo ante el Albacete disputado en el estadio Nuevo Mirandilla, la dirección deportiva continuó con su trabajo enfocado a la definitiva confección de la plantilla debido al inminente cierre del mercado de verano. El plazo concluye la noche del lunes 1 de septiembre.

Dos horas y media después del encuentro ante el cuadro castellano-manchego, la entidad cadista informó que comunica la rescisión del contrato de Rubén Sobrino, al que le restaba un año de vínculo con el club (hasta el 30 de junio de 2026).

El futbolista manchego llegó al Cádiz CF en enero de 2021 (en Primera División), y acumuló con los amarillos 160 partidos oficiales con 13 goles en su cuenta anotadora.

La entidad cadista dedicó a Sobrino unas palabras de despedida a través de su web oficial. El Cádiz CF "le agradece su compromiso durante su etapa como cadista y le desea éxitos en su futuro profesional". El atacante es agente libre y puede firmar por cualquier equipo más allá de la fecha establecida para el cierre del mercado.