Aridane y Lucas Pérez, dos ilustres ex del Cádiz CF que protagonizan la últimas horas del mercado de fichajes

Llegan las últimas horas del mercado de verano y a lo largo del 1 de septiembre su sucederán las operaciones en numerosos equipos, incluido el Cádiz CF. El conjunto amarillo busca un defensa central y un delantero y quizás algo más para completar la plantilla.

En el mercado hay muchos futbolistas sin equipo, algunos con pasado en el Cádiz CF. Además de Gonzalo Escalante, Rubén Alcaraz y Rubén Sobrino, recién despedidos, hay otros ex del equipo amarillo que son agentes libres y podrían unirse a cualquier escuadra más allá del cierre del mercado aunque no es fácil encontrar hueco en las plantillas que suelen estar cerradas.

Dos de esos jugadores con pasado cadista son los veteranos Aridane Hernández (36 años) y Lucas Pérez (37). El defensa central está libre desde el pasado 30 de junio cuando acabó contrato con el Rayo Vallecano. El zaguero militó en el Cádiz CF en las temporadas 2015-16 y 2016-17. Participó en el ascenso de Segunda División B a Segunda y tras su segundo curso fue traspasado a Osasuna por dos millones de euros.

Después de seis campañas en el cuadro navarro, Aridane jugó dos años en el Rayo y entre las ofertas que tiene sobre la mesa está a un paso de aceptar la del Almería, uno de los aspirantes al ascenso a Primera.

En el caso de Lucas Pérez, está libre desde que terminó su vínculo con el PSV al final del pasado ejercicio 2024-25. El delantero ha recibido no pocas propuestas. El Ceuta quiere refozarse en ataque y le ha realizado una oferta, según Ángel García.