El Cádiz CF juega en un estadio de Primera en la cuarta jornada: venta de entradas para la visita a la Real Sociedad B

El próximo domingo 7 de septiembre, el Cádiz CF visita a la Real Sociedad B en el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion programado en principio para las 16:15 horas (cuatro y cuarto de la tarde). El conjunto amarillo encara el duelo tras vencer (2-1) al Albacete y el filial donostiarra repite como anfitrión después de empatar (2-2) ante el Almería.

La entidad cadista anuncia que el partido tiene como escenario el Reale Arena, el estadio donde la Real Sociedad ejerce de local en Primera División. De cara a este compromiso, el Cádiz CF informa de que pone a disposición de sus socios entradas a un precio único de 20 euros cada una.

La venta de localidades se realiza exclusivamente para abonados en la Oficina de Atención al Socio en las siguientes fechas y horarios:

Lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de septiembre: de 09:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

Jueves 4 de septiembre: de 09:30 a 12:00 horas.

Para cualquier consulta o gestión relacionada con la adquisición de localidades, los socios pueden ponerse en contacto con el Cádiz CF a través del número de teléfono 956 00 00 11.