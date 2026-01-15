Luis Alberto cambia de equipo y se aleja la opción de cumplir su deseo con el Cádiz CF

Luis Alberto fue uno de los jugadores que sonó para el Cádiz CF en los últimos años sobre todo porque fue él mismo mostró su simpatía por el conjunto amarillo. El talentoso centrocampista de corte ofensivo tiene sentimiento cadista y gaditano que le viene por su lugar de nacimiento, San José del Valle, donde vio la luz en septiembre 1992. Su coqueteo con el Cádiz CF no fue a más.

El futbolista destacó de pequeño en su municipio y fue captado por la cantera del Sevilla. Llegó hasta el primer equipo de Nervión pero desarrolló su camino en otras escuadras: filial del Barcelona, Liverpool, Málaga, Deportivo de La Coruña y Lazio. En el conjunto italiano encontró estabilidad con ocho temporadas en las que disfrutó del mejor periodo de su carrera.

La salida de Luis Alberto del cuadro romano fue a través de un traspaso al Al-Duhail de Qatar por 10 millones de euros en julio de 2024. Un año y medio después, el gaditano cambia de equipo en enero de 2026 pero sin salir de Qatar porque se une al proyecto del Al-Wakrah.

A sus 33 años, abre una nueva etapa y cada vez parece más complicado que Luis Alberto pueda jugar algún día en el Cádiz CF. El tiempo pasa y los caminos del equipo amarillo y del futbolista no terminan de encontrarse. El medio ha expresado en alguna ocasión su deseo de vestir de amarillo y acabar su carrera en el club del Nuevo Mirandilla. La vida da muchas vueltas, pero a día de hoy su deseo parece lejos de la realidad y si algún día llega al Cádiz CF ya sería en el declive de su carrera, lejos de su mejores momentos.