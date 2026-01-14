El Cádiz CF ya sabe oficialmente que Moussa no tiene perdón

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sancionado, tras la jornada 21 de LaLiga Hypermotion, con un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones al centrocampista del Cádiz CF Moussa Diakité.

Por este motivo, también han sido sancionados Matia Barzic (Cultral Leonesa), Arkaitz Mariezkurrena (Real Sociedad B), Álvaro Mantilla (Racing de Santander), Fernando Medrano (Mirandés), Carlos Fernández (Mirandés) y Jorge Pulido (Huesca), además de Mario Soberón (Zaragoza), por su expulsión con roja directa.

Moussa fue amonestado contra el Sporting de Gjón por cortar un contragolpe en falta, por lo que el colegiado entendió que debía ver tarjeta amarilla. La misma era la quinta y acarrea sanción para el centrocampista del Cádiz CF.

Sin duda, esta baja es uno de los grandes problemas de Gaizka Garitano para el choque en Albacete (domingo a las 18:30 horas), donde todo apunta a que Diarra saldrá en su lugar para formar pareja en el centro del campo con Sergio Ortuño.