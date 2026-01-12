Cádiz CF: problema a la vista para Garitano

La temporada transcurre en las últimas semanas con viento favorable para el Cádiz CF, pero hay obstáculos que van apareciendo por el largo camino que es la Segunda División. Uno de ellos tendrá lugar en el próximo encuentro del equipo amarillo, en Albacete, donde Gaizka Garitano se tendrá que reinventar para que sus pupilos mantengan el rendimiento actual.

La victoria sobre el Sporting de Gijón (3-2) dejó la alegría de tres puntos que afianzan al Cádiz CF en su idea y en zona de play-off al acabar la primera vuelta. Pero ese triunfo también supuso un revés en forma de baja que obligará al entrenador a tener que mover una pieza clave en el centro del campo.

Garitano pierde a su gran referencia en el césped, quizás al jugador que mejor representa su idea por reunir juventud, disciplina, sacrificio, físico... y hasta gol. El preparador vasco debe elegir un recambio para Moussa Diakité, que ante el conjunto asturiano vio una cartulina amarilla que acarrea sanción federativa.

El Cádiz CF pierde a un futbolista muy importante en el dibujo, a un chico que suma 1.737 minutos en 22 encuentros entre Liga y Copa del Rey cuando aún resta la segunda mitad de competición. Es la prolongación de Garitano en el césped en cuanto a entender ideas y conceptos; un seguro de vida.

Las sanciones forman parte del fútbol y el contragolpe que paró Moussa en el choque contra el Sporting tiene consecuencias. Cinco amarillas y un encuentro de castigo. Sin el maliense, toca encontrar soluciones que hagan recordarle poco, que ya es complicado. No hay otro integrante en la plantilla que reúna sus condiciones.

Mirando nombres, el de Yusi Diarra parece el mejor situado para convertirse en pareja de Sergio Ortuño en el doble pivote; el ex del Eldense se ha hecho fuerte en las últimas semanas y la cuestión es asignarle un acompañante en Albacete. Si Diarra no fuera el elegido, la otra opción pasa por Joaquín González, si bien el primero de ellos acumula más minutos en media campaña y está más identificado con el estilo del Cádiz CF de la mano de Garitano.