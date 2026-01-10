Cádiz CF - Sporting: una tarjeta absurda a Brian Ocampo y otra a Moussa Diakité con consecuencias

El partido que Cádiz CF y el Sporting de Gijón disputaron el viernes 9 de enero en el estadio Nuevo Mirandilla (21ª jornada de LaLiga Hypermotiion) se caracterizó por la alta intensidad de principio a fin. Cuando la victoria parecía en el bolsillo del equipo amarillo, dos goles de los asturianos en los últimos instantes pusieron en peligro una victoria que pasó del 3-0 al 3-2 definitivo.

El árbitro del encuentro, Rafael Sánchez López (comité murciano), mostró media docena de cartulinas, todas amarillas. Cuatro fueron para los de casa y dos para los visitantes. Por el cuadro rojiblanco fueron amonestados el delantero Jonathan Dubasin y el entrenador, Borja Jiménez, en ambos casos por protestar.

Por el bando cadista vieron la tarjeta cuatro jugadores. Sergio Ortuño y Iuri Tabatadze por derribar a un contrario de manera temeraria en la disputa del balón.

El árbitro decidió amonestar también a Brian Ocampo por una situación poco habitual aunque sucede de vez en cuando. Sánchez López explicó en el acta que la tarjeta al extremo fue "por retardar su salida del terreno de juego al ser sustituido". El uruguayo dejó su sitio a Antoñito Cordero en el minuto 63 cuando el Cádiz CF ganaba 2-0. El segundo gol lo marcó precisamente Ocampo en una gran acción individual dentro del área.

El primer futbolista del conjunto gaditano al que mostraron la amarilla fue Moussa Diakité poco antes del intermedio cuando, tras perder el balón en el centro del campo, cometió falta sobre un jugador del Sporting. La tarjeta fue "por sujetar a un adversario, impidiendo un ataque prometedor", expuso el colegiado en el acta.

La amonestacion al maliense acarrea consecuencias inmediatas. Moussa Diakité llegó a las cinco cartulinas esta temporada y por tanto recibirá la correspondiente sanción por parte del Comité de Disciplina de la Real Federación Español de Fútbol (RFEF). Esa medida supone que el pivote defensivo se perderá el choque contra el Albacete Balompié programado para el próximo domingo 18 de enero en el estadio Carlos Belmonte (a partir de las 18:30 horas) en el primer compromiso de los amarillos de la segunda vuelta.