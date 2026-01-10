Tabatadze ve lanzado al Cádiz CF: "Llegaremos a lo más alto"

Iuri Tabatadze analizó la valiosa victoria (3-2) que el Cádiz CF consiguió en el encuentro ante el Sporting de Gijón disputado en el estadio Nuevo Mirandilla la noche del viernes 9 de enero. Como no podía ser de otra manera, se mostró muy satisfecho por la consecución de los tres puntos, por el buen rendimiento del equipo y por su aportación individual.

El atacante destacó el dominio mostrado durante gran parte del partido, a pesar del susto final. El Cádiz CF pasó de un holgado 3-0 a un 3-2 en los últimos minutos que le obligó a apretar los dientes para defender y no dejar escapar un triunfo importante en el duelo frente a un rival directo en la lucha por el ascenso.

“Ha sido un buen partido. Lo teníamos todo bajo control. Ganábamos 3-0, pero al final perdimos un poco la concentración y por eso encajamos dos goles”, explicó el jugador antes de restar dramatismo a los minutos finales y subrayar el buen desempeño colectivo.

Tabatadze valoró especialmente que, en esta ocasión, su gol sirviera para sumar tres puntos. Comentó que "es bueno ayudar al equipo a ganar. En el último partido también marqué, pero no ganamos. Estoy contento de haber ganado este". Una vez consumada la victoria, ya pone la vista en el próximo compromiso. El conjunto amarillo inicia la segunda vuelta el próximo domingo con la visita al campo del Albacete.

El atacante también habló sobre el lanzamiento del penalti del que fue objeto después de una gran galopada por la banda derecho. El extremo se mostró muy seguro. Aseguró que "no siento presión" y explicó la razón de su confianza y tranquilidad. "Antes era el lanzador de penaltis de mi equipo en Georgia y es algo natural para mí".

Por último, el futbolista georgiano se mostró optimista sobre el momento en el que se encuentra el equipo. amarillo. En su opinión, "es bueno alcanzar nuestro estado de forma óptimo, como al principio de la temporada". Para rematar, lanzó un mensaje cargado de ilusión: "Creo que seguiremos ganando partidos y llegaremos a lo más alto".