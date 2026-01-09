Aprobados y suspensos del Cádiz CF en el partido contra el Sporting de Gijón

Dawda y Curbelo en un lance del partido.

Víctor Aznar (2) Buenas intervenciones en una noche ajetreada y poco que hacer en los dos goles del Sporting.

Iza Carcelén (2) Defendió con mucha seriedad ante las constantes acometidas de los rojiblancos

Jorge Moreno (2) Otra buena actuación de un central llamado a ser suplente que brilla como titular. Participó en el 1-0 y apareció en innumersables acciones en el área cadista.

Iker Recio (3) El mariscal de la defensa sobresalió con un partidazo. Ganó duelos aéreos, se cruzó con rapidez y hasta salvó dos veces en línea de portería en una misma jugada.

Climent (2) Notable aportación defensiva y alguna irrupción en la misión ofensiva.

Moussa Diakité (1) Fue de más a menos y cometió alguna pérdida en el centro del campo.

Ortuño (2) Lideró el centro del campo con la doble labor de destrucción y distribución.

De la Rosa (2) Muy aplicado para tapar su banda a la hora de defender y veloz en ataque. Puso algún centro peligroso.

Brian Ocampo (3) El extremo frotó la lámpara mágica para inventarse un golazo para ver en bucle.

Dawda (1) Peleón arriba aunque sin llegar a definir con precisión.

García Pascual (3) Demostró estar en un gran momento. Participó en numerosas acciones de ataque y además marcó un gol que no hacía desde la primera jornada.

Antoñito (s.c.) Jugó media hora cuando el equipo se metió muy atrás y no lució en su primer partido en casa.

Tabatadze (3) Una galopada vertiginosa por la banda en una jugada que parecía imposible acabó con un penalto que transformó a la perfección.

Álex Fernández (1) Contribuyó a la defensa de la victoria aunque se vio arrastrado por el paso atrás que dio el equipo

Diarra (s.c.) Intervino poco porque cuando saltó al césped el dueño de la pelota era el Sporting.

Juan Díaz (s.c.) El canterano ayudó en los últimos instantes.