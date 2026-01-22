Preliminares COAC 2026: ¿Quién canta este jueves 22 de enero en el Teatro Falla de Cádiz? Orden de actuación de la duodécima sesión

La undécima función de preliminares será una noche protagonizada por las comparsas, contando con tres grupos de garantías. La cabeza de serie será la de Germán García Rendón, que con 'OBDC. Me quedo contigo!!' quiere llegar a su primera Gran Final. El gaditanismo estará asegurado con Fran Quintana y su grupo 'Los hijos de Cádiz'. Por su parte, la comparsa de las Niñas de Alcalá intentará mostrar nuevamente su buen gusto con 'Las jorobadas'.

Asimismo, esta sesión supondrá la vuelta al COAC de la chirigota sevillana de Juan Carlos Vergara y José Antonio Alvarado con 'La comunidad autónoma'. Abrirá la noche el coro de Barbate.

Orden de actuación:

20.00. Coro 'Las gladitanas'. Lo que en principio parecía una quimera, finalmente se ha acabado asentando como un grupo a tener en cuenta en su modalidad. El coro de Barbate cumplirá en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 su quinta participación consecutiva. Un lustro aportando calidad, ya que en sus cuatro anteriores intervenciones ha conseguido entrar tres veces en la fase de semifinales y una en cuartos de final.

20.45. Chirigota 'Los que luchan por su sueño (Los narcolépticos)'. La chirigota del Suso, de la localidad sevillana de San José de la Rinconada, cumplirá en el COAC 2026 su sexta participación sobre las tablas desde que se estrenara en el año 2018 con 'Los sensiblones'. La principal novedad que este grupo presentará será la recuperación de Alejandro Rodríguez Ferrera como autor de la música.

21.30. Comparsa 'OBDC. Me quedo contigo!. La comparsa de Germán García Rendón celebra en este Concurso su 15º aniversario con el objetivo de romper de una vez con el "marco mental" de eterno aspirante y conseguir una primera final que se le resiste a efectos de jurado, a pesar de haber demostrado méritos más que suficientes para haberlo conseguido en más de una ocasión.

22.15. Cuarteto'¡Que vengan!'. El cuarteto del Gatica intentará recuperar el lugar perdido en la segunda fase del certamen en las últimas ediciones. Esta será su sexta participación en el COAC desde que se estrenara en el año 2020 con 'Caña qui, pin, pin, pin'.

23.00. Comparsa 'Las jorobadas'. La comparsa de las Niñas de Alcalá de Gauadíra se ha convertido en una de las fijas de la fase de cuartos de final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz al conseguir el pase en sus últimas tres participaciones.En este 2026, se cumplen diez años de la primera participación de esta comparsa en el COAC.

23.45. Chirigota 'Las que salen por la noche'. La conocida como la chirigota de 'Los primerizos' de Mairena del Alcor volverá a intentarlo en el Falla tras quedarse en la pasada edición fuera en la primera fase con 'Los que reparten a domicilio'.

00.30. Comparsa 'Los hijos de Cádiz'. La comparsa de Fran Quintana intentará en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 retomar la vía del gaditanismo con 'Los hijos de Cádiz'. En ediciones anteriores, tanto 'El paseíto' (2024) como 'Los wonderful' (2025) se quedaron en cuartos de final. En este 2026, esta comparsa se presentará muy renovada ya que cambia a la mitad de sus componentes y contará con Ismael Ariza como nuevo director.

01.15. Chirigota ''La comunidad autónoma'. Uno de los regresos importantes en la modalidad de chirigotas es la vuelta de José Antonio Alvarado y Juan Carlos Vergara con su grupo sevillano. Lo hacen siete años después de su última participación en 2019 con 'Los dependentistas', que contó con la autoría en solitario de Alvarado.