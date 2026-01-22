La nueva borrasca Ingrid trae lluvia y frío a Cádiz: Aemet avanza el día de mayor apogeo y cómo afectará al tiempo en la provincia

Aunque la borrasca Ingrid se situará al sur de las islas británicas, sus efectos se notarán en Cádiz con lluvia intensa, temporal marítimo y más frío.

El tiempo en Cádiz se enfrenta a la llegada de una nueva borrasca de nombre Ingrid tal como la han denominado el servicio meteorológico de Portugal. Según los modelos predictivos, aunque el centro de Ingrid se situará al norte de la Península, el temporal marítimo que lo acompañará y la lluvia, localmente fuerte y persistente, afectará de lleno a la zona del Golfo de Cádiz y del Estrecho. Pero si algo caracterizará la llegada de Ingrid será, además del viento y la lluvia, el recrudecimiento del ambiente invernal, con la entrada de una masa marítima polar más fría que provocará un descenso generalizado de las temperaturas.

Lluvia en Cádiz durante muchos días consecutivos

El tiempo en Cádiz se complicó desde este miércoles 21 de enero y con un pronóstico de mejoría poco halagüeño para los próximos días. La provincia entra de lleno en un nuevo tren de borrascas que tendrá su punto de apogeo este viernes 23 de enero, cuando Ingrid haga acto de presencia en el Golfo de Cádiz y el Estrecho con temporal marítimo, lluvias localmente fuertes y persistentes y una considerable bajada de termómetros.

El pasado miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología ya activó varios avisos amarillos en la provincia. En concreto, en todo el litoral por vientos del suroeste fuerza 7 en alta mar, y el mismo nivel de riesgo por lluvias en la zona del Campo de Gibraltar y Grazalema. Según eltiempo.es, los acumulados por lluvia en la provincia pueden superar los 40 litros en 12 horas o los 15 litros en una hora. La lluvia no cesó en casi toda la tarde el pasado miércoles.

La inestabilidad continuará este jueves, con la llegada de otro frente aunque Aemet aún no ha activado ningún aviso. Pero sin embargo, lo más destacado llegará a la provincia a partir del viernes con la llegada de Ingrid, un nuevo episodio que podría profundizar de manera explosiva entre el jueves y el viernes y que, aunque circulará al sur de las islas británicas, extenderá todas sus efectos a toda la Península.

Los modelos meteorológicos de tiempo.com, que son los que más extienden su previsión, prevé que la inestabilidad nos acompañará durante muchos días de manera consecutiva y que la lluvia nos acompañará al menos hasta el martes 27 de febrero, siendo especialmente intensas las precipitaciones este miércoles 21, el viernes 23 y el martes 27. Las lluvias se podrían alargar más allás del 27 aunque según estos modelos predictivos serían mucho menos intensas. De cualquier manera, será necesario estar pendiente de la evolución del tiempo durante los próximos días.

Aemet ya ha actualizado su pronóstico meteorológico para la jornada del viernes 23 en Cádiz, activando por el momento el aviso amarillo por viento de fuerza 7 en toda la franja costera de la provincia. Habrá que estar pendiente a la posibilidad de que el riesgo se amplíe.

Ingrid descargará con más fuerza el viernes

La jornada del viernes 23 se espera que sea la de mayor apogeo de Ingrid sobre la provincia de Cádiz. Aunque para este día Aemet todavía no tiene previsto activar ningún aviso, tiempo.com ya contempla una previsión de los acumulados que podrían registrarse en la zona.

Alcalá de los Gazules: 26 litros/metro cuadrado

Alcalá del Valle: 17

Algar: 25

Algeciras: 22

Algodonales: 21

Arcos de la Frontera: 16

Barbate: 21

Barrios, Los: 22

Benalup-Casas Viejas: 21

Benaocaz: 30

Bornos: 16

Bosque, El: 29

Cádiz: 9

Castellar de la Frontera: 21

Chiclana de la Frontera: 14

Chipiona: 8.4

Conil de la Frontera: 17

Espera: 12

Gastor, El: 22

Grazalema: 27

Jerez de la Frontera: 12

Jimena de la Frontera: 27

Línea de la Concepción, La: 20

Medina-Sidonia: 18

Olvera: 19

Paterna de Rivera: 21

Prado del Rey: 27

Puerto de Santa María, El: 12

Puerto Real: 12

Puerto Serrano: 18

Rota: 10

San Fernando: 12

San José del Valle: 20

San Martín del Tesorillo: 21

Sanlúcar de Barrameda: 8.7

San Roque: 21

Setenil de las Bodegas: 18

Tarifa: 37

Torre Alháquime: 18

Trebujena: 7.3

Ubrique: 31

Vejer de la Frontera: 19

Villaluenga del Rosario: 30

Villamartín: 19

Zahara: 24

También habrá que estar pendiente de la jornada del martes 27 de enero. Según los avances de tiempo.com, en este día se podrían llegara a registrar acumulados superiores a los del viernes.