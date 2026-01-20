Aemet advierte de un temporal en Cádiz con lluvias, tormentas y fuertes vientos durante varios días a partir de este miércoles

Aemet anticipa días de lluvias, tormentas y fuertes vientos en Cádiz a partir de este miércoles 21 de enero. La entrada de un frente atlántico por el oeste barrerá toda la península trayendo precipitaciones fuertes sobre todo en la tarde-noche, acabando así con la tregua del inicio de la semana. Este mal tiempo durará durante varios días. Las previsiones de la agencia estatal dan lluvia desde este miércoles 21 de enero hasta el lunes 26 de enero, acompañado de horas de tormentas y vientos de unos 40 kilómetros por hora.

Para este miércoles, informan en eltiempo.es, los acumulados por lluvia en Cádiz pueden superar los 40 litros en 12 horas o los 15 litros en una hora. Las temperaturas continuarán entre los 15 de máxima y los 8 de mínima, con una sensación térmica aún menor por la acción del viento. La situación de inestabilidad seguirá el jueves con la entrada de otro frente que promete continuar con las precipitaciones. Una situación que se prolongará durante el viernes y todo el fin de semana e incluso principios de la última semana de enero. Por el momento, Aemet solo ha activado el aviso amarillo por lluvias en Grazalema y en el Campo de Gibraltar.

En el entorno de la Bahía de Cádiz se espera que este miércoles 21 de enero comiencen las lluvias al mediodía, sin descartar algún chubasco a primera hora de la mañana. Una vez que se inicien las precipitaciones, la descarga será aún mayor con la posibilidad de tormentas a partir de las cinco de la tarde y hasta las nueve de la noche. En la Sierra de Cádiz, las lluvias serán persistentes durante todo el día, complicándose aún más a medida que pasen las horas

Los municipios con más lluvias por la llegada del frente atlántico