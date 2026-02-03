Arribas se ofrece para jugar ya con el Cádiz CF

La entidad cadista ha dado paso este martes a la puesta de largo de su tercer y último refuerzo de la segunda ventana de incorporaciones, Sergio Arribas, que se une al proyecto amarillo como el central que necesita el equipo después de la lesión de Bojan Kovacevic. Llega como descarte del Huesca.

En compañía del coordinador de la dirección deportiva, Juan Cala, éste ha explicado que era "un jugador que teníamos en el radar desde julio", aunque entonces "ya teníamos la nómina de centrales cubierta". La operación se ha cerrado ahora tras presentarse la oportunidad, respaldada por "muy buenos informes de la temporada pasada".

En su exposición de esta adquisición, el lebrijano explicaba que "entendemos que es el central que necesitábamos para reforzar y cumplía todas las condiciones que buscábamos para este proyecto", destacando además que llega "con muchas ganas de crecer y aportar, y con ritmo en las piernas".

Por su parte, el protagonista de la cita, Sergio Arribas, quiso "agradecer al club y a la dirección deportiva la confianza depositada en mí". "Estoy muy contento e ilusionado, con ganas de empezar ya”.

El ex futbolista del Huesca aseguró que llega preparado para competir con el Cádiz CF: "Llego con ritmo para empezar a jugar desde ya. Siempre que el míster decida que tengo que jugar intentaré darlo todo".

El nuevo jugador cadista explicó que la confianza recibida fue clave en su decisión para apostar por el conjunto amarillo: "Valorando la oferta y la confianza que me han dado creo que lo mejor es venir aquí para seguir creciendo como jugador y hacerme un hueco", acabando con un guiño a la masa social. "Tuve la suerte de venir con el Huesca y quedé impactado con la afición".