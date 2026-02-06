Las cifra que refleja la superioridad del Almería sobre el Cádiz CF

Si no lo impide una borrasca, el Cádiz CF afronta el sábado 7 de febrero una de las citas más complicadas de los últimos tiempos. El conjunto amarillo se mide al Almería (cuarto clasificado) en el estadio Nuevo Mirandilla (a partir de las 21:00 horas) en el choque que forma parte de la 25ª jornada de LaLiga Hypermotion.

El 3-0 que el cuadro rojiblanco le endosó a los gaditanos en el compromiso de la primera vuelta supone un serio aviso de cara al segundo encuentro entre ambos contendientes. El equipo entrenado por Gaizka Garitano tiene enfrente a uno de los ataques más poderosos del campeonato justo ahora cuando más le cuesta dejar la portería a cero.

El Almería es el segundo equipo más goleador del torneo con 45 tantos en 24 capítulos (sólo le supera el Racing de Santander con 50 y líder de la Liga). Marca una media casi dos goles por por encuentro y sólo se que ha quedado sin anotar en un par de envites. El pasado fin de semana, hizo cuatro dianas ante el Ceuta (4-2) aunque en su última visita perdió 1-0 en el campo del Eibar.

El Cádiz CF deberá andar muy fino en la misión defensiva para tratar de neutralizar el enorme caudal ofensivo de la escuadra dirigida por Joan Francesc Ferrer 'Rubi', que igual que ve puerta con facilidad también suele recibir goles. Es el equipo de la zona alta con más tantos en contra: 35.

Las cifras reflejan que el Almería es mucho mejor en ataque que el Cádiz CF. El equipo indálico es el que acumula más disparos puerta. Suma 140, una media de casi seis por partido. Hace casi el doble de remates a portería que los amarillos, que llevan 77 (tres por encuentro) y son los terceros por la cola en es faceta tan importante.

Si el Almería mantiene su puntería y perfora la portería defendida por Víctor Aznar, el Cádiz CF se verá obligado a acertar arriba para buscar la victoria en casa delante de su afición o al menos evitar la que sería su cuarta derrota consecutiva que abundaría en su retroceso en la tabla que coincide con el inicio de la segunda vuelta.