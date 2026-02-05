El Cádiz CF da oxígeno a los rivales de la zona baja

El Cádiz CF supo reaccionar después de aquella mala racha de seis partidos consecutivos sin ganar que lo sacó de la zona de fase de ascenso. Regresó a la parte de arriba de la clasificación después de abrazar la victoria en cuatro de los seis siguientes encuentros pero ahora se vuelve a meter en problemas con las tres derrotas seguidas en un comienzo negativo de la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion.

El equipo amarillo desperdició la oportunidad de consolidarse entre seis primeros de la tabla al no sumar un solo punto en los envites ante el Albacete, el Granada y el Huesca. No sólo eso sino que retrocedió desde la sexta hasta la undécima posición y se complicó el objetivo del acceso al 'play-off', aunque aún tiene margen para cumplirlo si es capaz de transformar la mala dinámica en buena en un breve espacio de tiempo.

A la espera de lo que depare el futuro a corto plazo, la realidad a día de hoy es un frenazo del Cádiz CF propiciado por los sucesivos tropiezos contra tres adversarios que habitan la parte baja y que entre los tres sumavan 15 partidos seguidos sin ganar antes de medir a los amarillos,. El Cádiz CF fue una bombona de oxígeno para esos tres contendientes que respiraron gracias al mismo rival.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano ha revitalizado a rivales que estaban muy tocados. Cuando se enfrentó al Albacete en el Carlos Belmonte en la inauguración del segundo periodo del campeonato, el cuadro castellano-manchego acumulaba cuatro partidos segundos sin vencer y estaba al borde de la zona de descenso. El Cádiz CF cayó (1-0) y desde entonces el conjunto blanco no hace otro cosa que ganar. De hecho, la diferencia de diez puntos que había entre ambas escuadras ha quedado reducida a sólo uno.

Cuando el Cádiz CF recibió al Granada en el Nuevo Mirandilla en el duelo andaluz de la 23ª jornada, el equipo rojiblanco arrastraba una losa de media docena de capítulos sin vencer y ocupaba plaza de descenso que abandonó con su triunfo (1-2). Una vez más los amarillos revitalizaban a un contrincante que, pletórico, una semana más tarde se impuso (1-0) al Racing de Santander, líder del torneo.

Se repitió la secuencia en la visita de los gaditanos al Huesca, también en descenso y con cinco encuentros enlazados sin ganar justo antes de ese 24º episodio liguero. Perdieron los andaluces y la victoria permitió a los altoaragoneses tomar aire fuera de los puestos que conducen a Primera Federación.