Andone critica al Cádiz CF y estalla contra Cervera: "El peor entrenador que he tenido en mi vida"

Florin Andone formó parte de la plantilla del Cádiz CF en la temporada 2021-22 cedido por el Brighton & Hove Albion (Inglaterra) cuando el conjunto amarillo militaba en Primera División. El delantero pasó con más pena que gloria en una campaña aciaga para él aunque no para los gaditanos, que lograron la permanencia 'in extremis' con aquella victoria (0-1) en el campo del Deportivo Alavés.

El ariete tuvo poco protagonismo en el Cádiz entre problemas físicos y que no llegó a contar del todo para ninguno de los dos entrenadores de aquella campaña, primero Álvaro Cervera y después Sergio González. Participó en nueve partidos (cinco de Liga y cuatro de la Copa del Rey) y marcó un gol, el de la victoria (0-1) en el duelo copero ante el Albacete, que entonces militaba en Primera Federación.

Tras su discreta estancia en el Cádiz CF, el atacante tampoco hizo nada del otro mundo en sus posteriores equipos. En el curso 2021-22, participó en el ascenso a Primera de Las Palmas con el rol de suplente (dos goles en 20 partidos, sólo seis como titular) y en el 2022-23 jugó en el Eldense en la categoría de plata con más oportunidades (20 veces en el once inicial y 31 partidos disputados) aunque sólo con tres tantos. Desde noviembre de 2024 juega en el Atlético Baleares, en Segunda Federación.

Andone se despachó a gusto contra Álvaro Cervera y en cierta forma contra el Cádiz CF en el reciente programa 'Balears en Joc' de David Marí.

El delantero contó cómo llegó al cojunto amarillo: "Buscaba una cesión y quería volver a España porque llevaba tres tenmporadas fuera. Estuve cerca de un equipo del norte de Primera pero se cayó y firmarmos por el Cádiz CF, creía que era lo mejor para volver a jugar".

Comentó cómo le fue: "Entré en un vestuario con un equipo que llevaba mucho tiempo junto, un vestuario peculiar y un entrenador horrososo, el peor entrenador que he tenido en mi vida, El Gafa (en alusión de Cervera). Me fue muy mal. Me tacharon de todo allí. No jugué casi nada, no podía hacer casi nada, no podía ir a entrenar con el coche tenía entonces, se fijaban en una cosas que no me había pasado en lmi vida. Que el propio presidente o el entrenador te digan no puedes venir con este coche a entrenar..."

Para Andone, el Cádiz CF es un club "muy especial. Vizcaíno es muy buena peersona y muy buen presidente, ha salvado al Cádiz CF de la reuina. Es un club muy familiar y pequeño donde se mueven mucho por impulsos. El míster era muy radical pero no conmigo, con el que se le cruzará a él, es una persona que es así, no le caí en gracia, no le gustaba y me cruzó de una foma que no entendía y sigo sin entender".

El ariete contó un episodio: "Me fui a Las Palmas y un día me lo encontré (a Cervera) con el Oviedo y se pasó a mi lado y ni me saludó tampoco a Álvaro Jiménez que estaba conmigo. Andone no se mordió la lengua al hablar de Cervera: "Es una persona muy especial, una mala persona, no lo quiere nadie, no lo quiere ni su madre. Es mala persona y me da igual decirlo".

Su temporada en el Cádiz CF "a nivel personal estuvo mal porque no pude jugar y el club ya no contó conmigo", remató Andonde.