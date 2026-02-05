Borrasca Leonardo: ¿se juega o no el partido Cádiz CF - Almería?

La borrasca Leonardo se está ensañando especialmente con la provincia de Cádiz. Las intensas lluvias y el fuerte viento están causando estragos en no pocos municipios y afectando la vida de muchos ciudadanos.

El deporte también se ve muy condicionado por el temporal. De hecho, la Real Federación Andaluza de Fútbo ha decidido suspender todos los partidos que son de su competencia previstos para este fin de semana debido las previsiones meteorológicas que continúan siendo adversas.

La pregunta que muchos aficionados se hacen es si con todo lo que está sucediendo se disputa el encuentro entre el Cádiz CF y el Almería programado para este sábado 7 de febrero a partir de las 21:00 horas en el estadio Nuevo Mirandilla en el marco de la 25ª jornada de LaLiga Hypermotion.

Hay que tener en cuenta que un partido en el santuario cadista moviliza a miles de aficionados que se desplazan desde diversos puntos de la provincia. En este caso, muchas carreteras se han visto afectadas por el mal tiempo y además el encuentro ha sido fijado en horario nocturno. El Almería también debe hacer un largo trayecto desde su ciudad, así como los seguidores rojiblancos que hayan adquirido entradas.

El duelo andaluz mantiene de momento su fecha y su horario. De hecho, el Cádiz CF hace alusiones al encuentro en sus cuentas en redes sociales.

El partido sigue su curso a la espera de cómo evolucionen los acontecimientos el viernes y el mismo sábado, con previsión de lluvia y viento. El aplazamiento, en caso de que se produzca, sería mediante una petición a LaLiga por parte de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz.

Si finalmente no se juega, el siguiente paso sería buscar una nueva fecha y hora para la que deberían ponerse de acuerdo los dos clubes implicados.