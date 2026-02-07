Zahara habilita un camión cisterna para abastecer a la población tras una avería

El Ayuntamiento de Zahara de la Sierra ha habilitado este sábado un camión cisterna de 25.000 litros para abastecer de agua a la población, después de que el viernes se produjera una avería en el terreno de Arroyomolinos, donde efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se han desplazado para localizar y buscar una solución a la importante incidencia sufrida.

De esta manera lo ha transmitido el alcalde del municipio zahareño, Santiago Galván, en sus redes sociales, en la que ha detallado que este camión cisterna permanecerá en el pueblo mientras duren los trabajos de reparación.

Así, ha agradecido la comprensión en estos momentos, mostrando además su "confianza y apoyo" a la UME y a los trabajadores de Aguas Sierra de Cádiz que siguen trabajando en esta jornada para solucionar el problema detectado.

"No es fácil y no pueden garantizar que se vaya a solucionar pronto, pero el empeño, las ganas y el trabajo lo van a poner desde ya, a pesar de la dificultad y la climatología", ha expresado el alcalde.

El municipio de Zahara cuenta en estos momentos con incidencias de tráfico en la CA-9104 que la une con Grazalema, cortada por desprendimiento entre los puntos kilométricos 2.0 y 12.9; en la A-2300 hacia Algodonales, entre los kilómetros 0.0 y 7.0, también por desprendimientos; y en la CA-8102 en dirección Prado del Rey, entre los puntos 0.0 - 16.5 por inundación de la vía.