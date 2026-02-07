Aplazada la final infantil del COAC 2026 y la sesión de romanceros por el aviso naranja de este sábado

La final de infantiles que se celebraba este sábado, 7 de febrero se ha aplazado como consecuencia del aviso naranja por el viento y los fenómenos costeros que desde esta tarde anuncia la Aemet en toda la provincia de Cádiz. También será aplazada la sesión de semifinales de romanceros prevista en el teatro de la Tía Norica.

Ante esta nueva incidencia meteorológica, este mismo sábado se celebrará una reunión con los colectivos y portavoces para decidir cuándo se celebrará la gran final de los más pequeños, según fuentes municipales. Una incidencia que vuelve a trastocar las funciones de la cantera, tras el aplazamiento de la novena sesión de preliminares de adultos, en señal de respeto al trágico accidente de Adamuz, lo que llevó a dividir una de las semifinales de juveniles en dos sesiones. En esta ocasión, el pésimo tiempo que está azotando a la ciudad y al resto de la geografía española, ha sido el motivo.

Hay que tener en cuenta que algunas de las agrupaciones vienen de fuera de la capital, donde son numerosas las carreteras en mal estado tras la situación sin precedente que se está viviendo con las intensas lluvias debido al tren de borrascas que desde hace semanas se están sucendiendo. En la final actúan grupos de Barbate, Chiclana o San Fernando.

La última semifinal de Romanceros también se aplaza

Minutos después de suspender la final, pasada las doce y media de la noche, el Ayuntamiento confirmaba que también se supende la semifinal del Concurso de Romanceros prevista para este sábado, que se celebraba en el Teatro de la Tía Norica a partir de las 20:00 horas. Eran nueve los romanceros que actuaban en la que sería la última sesión y cuando se conocería el fallo del jurado para la final, una decisión que también será por tanto aplazada.

El Ayuntamiento de Cádiz, organizador del evento, ha esperado hasta última hora para tomar esta decisión, a pesar de que la alerta se conocía desde horas antes. No fue hasta casi la medianoche cuando informó de la suspensión. Hay que recordar que en esta jornada son varios los grupos de infantiles que provienen de fuera de la capital y por tanto tienen que desplazarse.

Las agrupaciones que se ven afectadas por la suspensión son las comparsas ‘Las traviesas’, ‘Las marmotas’, ‘Las guasnías’ y ‘El hijo rojo’;las chirigotas ‘La chirigota de la isla’, ‘Las peloteras’, ‘Los pieles rojas de La Caleta’ y ‘Mi modelo... de chirigota’; los cuartetos ‘Academia de baile...’, ‘Esto está manga por hombro’, ‘La familia Fallans’ y ‘Escuela Pública Caimán’; y el coro ‘La perla de Cádiz’.

El acto de colocación de la nueva estrella dedicada a Adela del Moral en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz de la Plaza Fragela ha quedado pospuesto ante las inclemencias meteorológicas previstas para la jornada de este sábado. Por ello, el acto se celebrará el próximo domingo de Carnaval, a las 12 del mediodía, así como la inauguración de la placa en la casa natal de la autora, que se llevará a cabo a continuación.