El mal tiempo obliga a aplazar la colocación de la estrella dedicada a Adela del Moral ante el Teatro Falla

El acto de colocación de la nueva estrella dedicada a Adela del Moral en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz de la Plaza Fragela ha quedado pospuesto ante las inclemencias meteorológicas previstas para la jornada de este sábado. Por ello, el acto se celebrará el próximo domingo de Carnaval, a las 12 del mediodía, así como la inauguración de la placa en la casa natal de la autora, que se llevará a cabo a continuación.

No obstante, este sábado se mantiene a las 12.00 horas la celebración en la Casa del Carnaval de la mesa redonda que analizará la incorporación de la mujer a la fiesta y que contará con la participación de Milián Oneto, Ana López Segovia, Marta Ortiz, Elena Grosso y Natalia Perales, como moderadora.

Además, el Ayuntamiento de Cádiz ya ha cerrado con las familias de Julio Pardo, Juan Carlos Aragón y Manolo Santander las fechas de celebración de las respectivas inauguraciones de sus estrellas, que ya se encuentran elaboradas a la espera de su colocación.

La estrella de Julio Pardo se colocará el próximo Lunes de Carnaval, 16 de febrero, mientras que la de Juan Carlos Aragón se llevará a cabo el 17 de mayo y la de Manolo Santander el jueves 3 de septiembre, en estos dos últimos casos coincidiendo con el séptimo aniversario de sus muertes.

Asimismo, el Ayuntamiento de Cádiz también llevará a cabo la renovación de las nueve estrellas que forman parte de este Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz, adoptando la misma estética que las nuevas placas.

En la actualidad, las figuras presentes en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz son: Paco Alba, Enrique Villegas, Antonio Rodríguez ‘El Tío de la Tiza’, Manuel López Cañamaque, Ramón Díaz ‘Fletilla’, Antonio Martín, Pedro Romero, José Macías Retes y Eduardo Delgado.