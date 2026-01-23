Orden de actuación de las semifinales del concurso de romanceros del Carnaval del Cádiz 2026
El concurso tendrá siete semifinales que se celebrarán en el Teatro del Títere
Orden de actuación de las preliminares del COAC 2026
Ell Concurso de Romanceros de 2026 ya tiene oren de actuación. En el sorteo de la tarde del jueves entraron finalmente 58 inscritos, tras registrarse una baja, y se dividirán en siete semifinales que se celebratán en el Teatro del Títere entre el lunes 2 de febrero y el domingo 8 de febrero a partir de las 20:00 horas.
El jurado del certamen estará presidido este año por Juan José Téllez y los vocales serán Marisa de la Rosa Marchante, María Jesús Rojas Ares, Rafael Marín Trechera y Fernando Lobo de Dueñas. El secretario será José Manuel Olmedo Ruiz.
La final se celebrará el 12 de febrero en el Gran Teatro Falla a las 20:00 horas. El importe de los premios a repartir durante el certamen será de 1.170 euros para el primer clasificado; 880 euros para el segundo; 600 para el tercero; 300 para el cuarto y 120 euros para el quinto. El premio al mejor cartel será dotado con 470 euros.
Orden de actuación de las semifinales de romanceros
1ª SEMIFINAL LUNES 2 DE FEBRERO
- ZENCILLO Y NATURAL, ROMANCERO ESPIRITUAL
- EL CONTACTADO
- EL TÍO JOSÉ
- TUTANKABRÓN Y YO TAN GÜENAGENTE
- NO HACE FRÍO, HACE HUMEDÁ
- CONSUMO CUIDADO
- LOS HOMBRES QUE SUSURRABAN A LAS CHISTORRAS
- TINDERWOMAN
2ª SEMIFINAL MARTES 3 DE FEBRERO
- NO SEMOS NAIDE S.A.
- OS PONGO A RÉGIMEN DE MOMENTO CON LA CARTILLA DE RACIONAMIENTO
- CAMBIÉ LA MARSELLESA POR LA CUESTA DE LAS CALESAS
- LOS ABRAZAFAROLAS
- BAJA LA BASURA, PACO
- LA VIDA ES BELLA, PERO SIETE YA CANSA
- “EL ÚLTIMO EN ENTERRARSE”
- UN MADURITO INTERESANTE
3ª SEMIFINAL Miércoles 4 DE FEBRERO
- ME HA COGIDO DE MILAGRO
- LA VERDADERA HISTORIA DEL DR. JEKYLL Y MR. GAY
- LAS PISOTEÁS
- MARÍA PITA SE INRRITA
- LOS REYES CATÓDICOS
- CON LOS DOS PIES POR DELANTE
- UNA GRAN OBRA DE ARTE
- QUE PEASO TOKETASO
4ª SEMIFINAL Jueves 5 DE FEBRERO
- EL ALGORITMO
- LA MAMA
- LA POSESIÓN VA POR DENTRO
- !QUILLO, QUE DEJES YA DE INVENTAR!
- ESTO ES CÁDIZ Y AQUÍ HAY QUE MAD MAX
- ME PILLAS EN MAL MOMENTO
- NO ME INVITES NI AL CONVITE
- ¿IKEACEMOS?
5ª SEMIFINAL Viernes 6 DE FEBRERO
- SE ACABÓ LA SIESTA
- ER ROMANPEO
- EL REY GUETÓN
- SI ME DAS ALPISTE TE PREÑO EN UN DESPISTE
- “EL COBRADOR DEL FRAC”
- DJ PAPELILLOS IN SESSION
- DE PROFESIÓN, ARQUERO
- ULISES 58
- CAPITÁN, ¿CÓMO VA LA COSA?
6ª SEMIFINAL Sábado 7 DE FEBRERO
- ¡COGERLO AHÍ!
- UN ROMANCERO CON GOLPES
- AFINA LA NOTA, ROCA
- “COGESLO ICE”
- LEO EN TÍ
- UN ROMANCERO DE PELO
- EL ÚLTIMO LIKE
- UN MAL DIU LO TIENE CUALQUIERA
- EL GRAN ANFITRIÓN
7ª SEMIFINAL Domingo 8 DE FEBRERO
- ROMANCERO TRAGICÓMICO EL POBRE FILÍPIDES
- EL SUBINTERINO MARCELINO NO ENCUENTRA DESTINO
- ERPAPI EL ENIGMA DE OTRO PLANETA
- DON QUIJOTE Y SANCHO PANZA, LA VERDADERA HISTORIA QUE NO EMPEZÓ EN LA MANCHA
- OJÚ QUE AGE
- HASTA LOS SANTOS COJONES
- LOS NAMBER GÜAN
- EL BASTARDO DE MARTÍNEZ ARES
