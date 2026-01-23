Orden de actuación de las semifinales del concurso de romanceros del Carnaval del Cádiz 2026

Ell Concurso de Romanceros de 2026 ya tiene oren de actuación. En el sorteo de la tarde del jueves entraron finalmente 58 inscritos, tras registrarse una baja, y se dividirán en siete semifinales que se celebratán en el Teatro del Títere entre el lunes 2 de febrero y el domingo 8 de febrero a partir de las 20:00 horas.

El jurado del certamen estará presidido este año por Juan José Téllez y los vocales serán Marisa de la Rosa Marchante, María Jesús Rojas Ares, Rafael Marín Trechera y Fernando Lobo de Dueñas. El secretario será José Manuel Olmedo Ruiz.

La final se celebrará el 12 de febrero en el Gran Teatro Falla a las 20:00 horas. El importe de los premios a repartir durante el certamen será de 1.170 euros para el primer clasificado; 880 euros para el segundo; 600 para el tercero; 300 para el cuarto y 120 euros para el quinto. El premio al mejor cartel será dotado con 470 euros.

Orden de actuación de las semifinales de romanceros

1ª SEMIFINAL LUNES 2 DE FEBRERO

ZENCILLO Y NATURAL, ROMANCERO ESPIRITUAL

EL CONTACTADO

EL TÍO JOSÉ

TUTANKABRÓN Y YO TAN GÜENAGENTE

NO HACE FRÍO, HACE HUMEDÁ

CONSUMO CUIDADO

LOS HOMBRES QUE SUSURRABAN A LAS CHISTORRAS

TINDERWOMAN

2ª SEMIFINAL MARTES 3 DE FEBRERO

NO SEMOS NAIDE S.A.

OS PONGO A RÉGIMEN DE MOMENTO CON LA CARTILLA DE RACIONAMIENTO

CAMBIÉ LA MARSELLESA POR LA CUESTA DE LAS CALESAS

LOS ABRAZAFAROLAS

BAJA LA BASURA, PACO

LA VIDA ES BELLA, PERO SIETE YA CANSA

“EL ÚLTIMO EN ENTERRARSE”

UN MADURITO INTERESANTE

3ª SEMIFINAL Miércoles 4 DE FEBRERO

ME HA COGIDO DE MILAGRO

LA VERDADERA HISTORIA DEL DR. JEKYLL Y MR. GAY

LAS PISOTEÁS

MARÍA PITA SE INRRITA

LOS REYES CATÓDICOS

CON LOS DOS PIES POR DELANTE

UNA GRAN OBRA DE ARTE

QUE PEASO TOKETASO

4ª SEMIFINAL Jueves 5 DE FEBRERO

EL ALGORITMO

LA MAMA

LA POSESIÓN VA POR DENTRO

!QUILLO, QUE DEJES YA DE INVENTAR!

ESTO ES CÁDIZ Y AQUÍ HAY QUE MAD MAX

ME PILLAS EN MAL MOMENTO

NO ME INVITES NI AL CONVITE

¿IKEACEMOS?

5ª SEMIFINAL Viernes 6 DE FEBRERO

SE ACABÓ LA SIESTA

ER ROMANPEO

EL REY GUETÓN

SI ME DAS ALPISTE TE PREÑO EN UN DESPISTE

“EL COBRADOR DEL FRAC”

DJ PAPELILLOS IN SESSION

DE PROFESIÓN, ARQUERO

ULISES 58

CAPITÁN, ¿CÓMO VA LA COSA?

6ª SEMIFINAL Sábado 7 DE FEBRERO

¡COGERLO AHÍ!

UN ROMANCERO CON GOLPES

AFINA LA NOTA, ROCA

“COGESLO ICE”

LEO EN TÍ

UN ROMANCERO DE PELO

EL ÚLTIMO LIKE

UN MAL DIU LO TIENE CUALQUIERA

EL GRAN ANFITRIÓN

7ª SEMIFINAL Domingo 8 DE FEBRERO