El Concurso de Romanceros del Carnaval 2026 contará con 59 participantes

Un total de 59 romanceros participarán en el XLVI Concurso de Romanceros del Carnaval de Cádiz 2026, registrando un nuevo récord de inscritos. El certamen celebrará las semifinales del 2 al 8 de febrero en el Teatro de la Tía Norica a partir de las 20 horas. Los grupos que pasen el corte del jurado, actuarán en la Final que tendrá lugar en el Gran Teatro Falla el 13 de febrero a partir de las 20.00 horas.

Las bases del Concurso de Romanceros serán las mismas que el año anterior, de manera que el certamen se celebrará en dos fases: semifinales y Final, que contará con un máximo de diez participantes.

El importe de los premios a repartir durante el certamen será de 1.170 euros para el primer clasificado; 880 euros para el segundo; 600 para el tercero; 300 para el cuarto y 120 euros para el quinto. El premio al mejor cartel será dotado con 470 euros.

El sorteo del orden de actuación de las semifinales se celebrará el próximo 22 de enero a las 19 horas en la sede de la Delegación Municipal de Fiestas, en el edificio del IFEF.