Los vecinos de Grazalema resisten en Ronda tras dejar sus casas: "Nos hemos quedado sin nada, con lo puesto. Daba miedo"

Los vecinos de Grazalema, municipio gaditano azotado por las consecuencias de la borrasca Leonardo, en el que cayeron aproximadamente 800 litros en 48 horas, continúan resistiendo desde Ronda, pueblo vecino de Málaga vecina, que ha ido acogiendo a 250 de ellos y sumará 105 más durante la jornada de este viernes, procedentes de un hotel de la localidad afectada. Seguirán siendo coordinandos desde el polideportivo municipal "El Fuerte", y que los trasladarán a hoteles, apartamentos y otros alojamientos mientras no puedan acceder a sus hogares.

"Lo más malo de todo es que hemos dejado nuestra casa y todo. Están llegando personas mayores de un hotel del pueblo. Qué pena, todo lo que diga es poco, nos hemos quedado sin nada con lo puesto", relata con emoción, María Fernández, que llegó este jueves junto a parte de su familia y su perro Puki.

Según, cuenta, la experiencia para ella fue impactante: "Venía el jueves con mi hija, habíamos estado dos días en el hospital y las carreteras estaban cortadas. Finalmente pude llegar a casa y cuando la vi, daba miedo. Había un volcán de agua hacia arriba", rememora. Así, añade que los momentos posteriores fueron a peor cuando durante la noche "escuchaba trasquidos" de la tierra. "Parecía que se iba a caer la casa, los cristales temblaban y sonaban", narra.

Vecinos de Grazalema en el pabellón "El Fuerte" de Ronda / Irene Martín

Una vez ya instalados, por otro lado, aunque reconoce que se siente "muy bien" con el trato y el apartamento que les han dejado, admite que vive la situación con "ansiedad" e incertidumbre al no saber cuándo podran volver: "Nos dijeron que nos teníamos que ir, fue horroroso, el suelo daba berridos", incide.

Por su parte, Juan Ramírez y Rosi Fernández, una pareja que también ha venido a desayunar al pabellón municipal desde dónde les coordinan, cuentan cómo todo "fue caótico". "Estábamos a costrubrados a la lluvia, pero no un día tras otros, hasta casi 20 días seguidos sin parar. No creíamos que fuese a ser para tanto, como para deaalojar a un pueblo entero", destaca.

Juan Ramírez y Rosi Fernández, vecinos de Grazalema en el pabellón "El Fuerte" de Ronda / Irene Martín

"No se lo esperaba nadie. Ya no es el agua, sino los temblores de tierra, los sonidos como explosiones. Nadie sabe lo que es. Ha habido zonas. Yo por ejemplo vivo en una zona más tranquila. Desde que hemos llegado tenemos nuestra comida, casita no ha faltado nada, lo que no sabemos es cómo esta el pueblo", recalca.

Por su parte, su mujer Rosi Fernández, situada junto a él prefiere "no saber cómo está" para poder estar "algo más tranquila. "El ruido no se nos quirta de la cabeza. Sonaba por la noche cuando no te lo esperabas, venimos con la familia y con mi perro".

105 vecinos, recién llegados

Al lugar establecido como zona de triaje, preparada con alimentos, enseres, y atención por medio del Ayuntamiento de Ronda, sanitarios, voluntarios y Cruz Roja, han ido lleganod a. a lo largo de la mañana más vecinos procedentes de un hotel de Grazalema y se espera que sean hasta 105 más de los que ya estaban instalados en la localidad.

Entre ellos, se encuentra Juan. Un hombre de mediana edad que también reconoce "estar acostumbrado a ver llover muchísimo" pero que no había visto "una cosa igual". "Ha venido al hotel la Guardia Civil y el teniente de alcalde a informar. Tal y como están las carreteras no me extraña que los hayan desalojado. Es impresionante, se está cayendo todo", remarca.

Por otro lado, Ana López, una mujer mayor recién llegada también desde el Hotel "El Fuerte" cuenta su experiencia: "Esta mañana, cuando nos levantamos, nos dijeron uqe nos teníamos que ir. He estado nerviosa todos los días y a mí no me ha entrado agua, ni en mi calle. Pero mucho más para abajo era un río", describe.

Ana López, vecina de Grazalema en el pabellón "El Fuerte" de Ronda / Irene Martín

Según confirman desde el municipio rondeño pondrán a disposición sus servicios "mientras haga falta" para este municipio y se mantendrán a disposición de otras localidades vecinas "que lo necesiten". Por su parte, desde la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía, adelantan que se estima entre "seis o siete días" en función de la evolución de la situación y del terreno, así como de los análisis técnicos que se vayan realizando.