Bocaleones muestra toda la fuerza de la borrasca Leonardo

El arroyo de Bocaleones es uno de los grandes cauces de la Sierra de Grazalema. En estos momentos, la salida de este arroyo, que es el que ha formado a lo largo de los milenios la Garganta Verde, inunda parte de la carretera que va desde Prado del Rey y El Bosque hacia Zahara de la Sierra. En las últimas 12 horas se han recogido más de 200 litros por metro cuadrado en el pueblo de Grazalema, situado cerca de la Garganta Verde. La Sierra de Cádiz es hoy el epicentro de la borrasca Leonardo.

El arroyo de Bocaleones no va a parar al embalse de Zahara, sino que conecta con el río Guadalete aguas abajo. Sí sirve para alimentar al embalse de Bornos. El pantano de Zahara se encuentra este miércoles al 47,4%, con 105 hectómetros cúbicos. Bornos está al 82%, con 102.23 hectómetros cúbicos.