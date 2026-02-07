El SOS de la Sierra de Cádiz llega también desde Torre Alháquime

Grazalema, con el desalojo total, Ubrique, Arcos, Benaocaz, Prado del Rey -incomunicada por carretera-, Zahara de la Sierra... La lista de los pueblos de la Sierra gaditana que están sufriendo las consecuencias de las lluvias de la borrasca Leonardo sigue aumentando, con importantes problemas de inundaciones, subida de los cauces y también de comunicación con numerosas vías cortadas. En Torre Alháquime, su alcalde, Pedro Barroso, también ha lanzado un SOS por la situación que están viviendo. "La seguridad es mi principal preocupación, con la vía que nos une al hospital prácticamente destrozada", destacaba.

Según contaba, y tras desbordarse el río Guadalporcún, en el pueblo han estado varios días con las tres vías de comunicación con las que cuentan cortadas (por Setenil, Olvera y Antequera) las brigadas de la Diputación han estado trabajando para abrir un pequeño hueco en la que nos une con Olvera para no estar completamente aislados, pero por la que hay que circular con muchísima precaución. Han dejado aquí las máquinas por si hay más desprendimientos", apuntaba. Hay que dar una importante vuelta para llegar al hospital- hasta Olvera y luego a Algodonales y de ahí a Ronda-, "y aquí hay muchas personas mayores y población vulnerable y solo tenemos médico de lunes a viernes de ocho de la mañana a tres de la tarde". Precisamente, su hermano es gran dependiente "hemos estado con generador de gasolina que me ha dejado la empresa eléctrica de Olvera".

Mientras, la vía hasta Antequera está totalmente inutilizada por hundimiento y la que les une con Setenil y principal "prácticamente destrozada". "En la parte del Cerrillo hay un hundimiento de 70-80 centímetros.

El colegio, inundado

Las comunicaciones no son la única consecuencia de las lluvias de estos últimos días. En la zona baja del pueblo, hay daños en la agricultura, en el campo de fútbol, en la piscina municipal y también en el colegio, que está inundado. "Los niños van a seguir sin colegio porque está impracticable", explicaba.

De la zona están haciendo una valoración arquitectos voluntarios llegados desde Sevilla, según manifestaba Barroso, que ha recibido además la llamada de la UME este sábado para acudir al pueblo a hacer también su valoración y actuar en la zona. "Es un momento complicado, pero lo que más me preocupa es la seguridad de mis vecinos", incidía.

Por eso Barroso, hace un llamamiento, "mirando al cielo para no caiga otro chorrón de agua": "Mi primera función es guardar la seguridad de mis vecinos y aunque vivamos en un pueblo somos ciudadanos, la Sierra no es una postal de Navidad, las carreteras han estado totalmente abandonadas durante mucho tiempo, con riesgos por desbordamientos. Nadie tiene culpa de la que ha caído, pero hago un llamamiento a las administraciones, sobre todo a las grandes, a la Junta y al Gobierno. Conservar una vía no solo es importante para el turismo sino para la seguridad".