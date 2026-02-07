Ubrique deja circular agua en superficie para aliviar la presión del alcantarillado

El Ayuntamiento de Ubrique ha informado este sábado de que se va a dejar circular agua en superficie de manera controlada y por tiempo limitado para aliviar la presión en la red de alcantarillado en el casco antiguo, actuar en la plaza del Colilla y mejorar las filtraciones en viviendas. Por ello, se ha dado aviso a los vecinos de las calles San Martín y Torre. Como consecuencia de esta medida, va a comenzar a pasar agua por las calles Fuentezuela y Nevada. En la zona actuán ya Bomberos, Aguas de Ubrique, Policía, Urbanismo y Protección Civil.

Asimismo, continúan los trabajos en la Plaza de Los Patitos. El esfuerzo realizado, según la Junta Local de Seguridad, está teniendo resultados muy positivos. Cuando se concluyan, se valorará la forma de actuar en el socavón de la trasera de Manuel de Falla. Bomberos y Urbanismo han supervisado los edificios y no presentan daños estructurales.

También se han detectado grietas en la caseta de eventuales de la zona de Hipersol, por lo que se ruega no acudir a la zona del botellodromo.

Desde las14:00 horas se pide mucha prudencia porque pueden aumentar las precipitaciones, especialmente a las 17:00 horas.

El río Ubrique, que pasa por esta localidad de la Sierra de Cádiz, lleva bajando desde el pasado miércoles con fuerza, ocasionando daños con el deslizamiento de los muros de contención laterales en algunos puntos que han sido corregidos en la medida de lo posible por operarios municipales.

Además, efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz han estado actuando estos días con la retirada de grandes árboles que habían cedido al estar las tierras blandas por las abundantes lluvias que ha dejado la borrasca Leonardo.

El municipio continúa en nivel 2 de emergencia y mantiene desalojados a medio centenar de vecinos de zonas que se han visto afectadas por anegaciones.