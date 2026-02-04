Decenas de evacuaciones en Torre Alháquime tras desbordarse el río Guadalporcún: "Esto es una locura"

Los vecinos de Torre Alháquime están pasando unas horas muy complicadas después de que el río Guadalporcún, un afluente del Guadalete, se desbordara. Uno de los afectados ha estado hablando con este medio contando en primera persona la situación. "Esto es una locura, una locura. Nosotros, afortunadamente, estamos bien, porque estamos en la parte alta del pueblo, pero lo que es la parte baja de la vega y el río y todo eso está inundado de agua. Ayer tuvieron que evacuar a una treintena de personas, que han tenido que dormir todos aquí en el pueblo".

La cuestión más preocupante es que el río, al desbordarse, ha tirado el muro del campo de fútbol, ha entrado el agua en el campo de fútbol, no ha aguantado el muro exterior, se ha caído y ha empujado el muro del colegio, que también se ha derrumbado. Se ha inundado todo. El agua llega a las ventanas del colegio. Es impresionante. Esto no lo había visto yo nunca. Yo llevo aquí 12 años, pero la gente del pueblo de toda la vida dicen que no lo han conocido. Esto es horroroso", comenta el vecino.

El Guadalporcún acaba desembocando en el Guadalete, que a esta hora de la tarde baja cada vez con más caudal, aumentando el riesgo de desbordamiento en zonas más bajas, como la Junta de los Ríos, la Barca de la Florida y la propia campiña jereza, con zonas inundables que están en grave riesgo ahora mismo.