Cádiz CF-Almería, en directo

La 25ª jornada de Liga llega al estadio Nuevo Mirandilla con casi 24 horas de retraso por el aplazamiento de este sábado debido al temporal de lluvia y la alerta por fenómenos adversos. El acuerdo alcanzado fijaba el choque para este domingo a las 16:15 horas. Al Cádiz CF le toca hacer las veces de local ante un aspirante al ascenso como es la UD Almería.

Tres derrotas consecutivas marcan el recorrido de un equipo amarillo que tiene abiertas diferentas vías de agua en forma de problemas, que no encuentra resultados favorables y que ha perdido el sello e la mejor versión de su juego.