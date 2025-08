Qué es Cadizfornia para Modesto Barragán: las playas de Cádiz que visita, sus imprescindibles de la gastronomía y su pueblo favorito

Cadizfornia no existe en el mapa, pero sí en el sentimiento de los que aman Cádiz. De un tiempo a esta parte, la provincia gaditana se ha ganado el apodo creativo de Cadizfornia por esas vibras que a muchos les recuerda a California, uno de los cincuenta estados de los Estados Unidos de América.

Este juego de palabras entre Cádiz y California se ha posicionado en redes sociales, también en esta sección que recomienda planes, gastronomía y da a conocer algunas curiosidades de la provincia gaditana. En esta ocasión, hablamos con Modesto Barragán, director y presentador de Andalucía Directo, un amante de esta tierra pero que, con especial mimo, se reserva cuál es su rincón favorito.

Modesto Barragán y su hijo / Cedida

Más de 170 playas recorren la amplia Costa de la Luz gaditana, pero, de todas ellas, el presentador de Canal Sur elige: “las de El Puerto de Santa María y cualquiera desde la que se divise el castillo de Sancti Petri. Me engancha ese enclave mágico que guarda tanta historia. Disfruto especialmente al acercarme a él en bajamar desde la punta del Boquerón”. Y, como no hay playa sin chiringuito, Modesto se queda en “cualquiera en el que no se aplauda la caída del sol. Como los diplodocus, quedan pocus”.

Vistas del Castillo de Sancti Petri / Ana Cristina Ruiz

Del cuchareo al pescaíto frito

Venir a Cádiz y no probar la gastronomía de sus bares y restaurantes sería un auténtico pecado. Barragán prefiere lo tradicional, "y que hayan comprado lo suyo en nuestras plazas de abastos, por supuesto". Destaca aquellos restaurantes “que huyan del plato grande y comida chica, los que mantienen la cuchara y tienen fruta en el postre, aquellos en los que el camarero no te explica cada plato ni con qué marida su invento”. En cuanto a los bares “huyo de gastro bares y de locales con nombres que pretenden ser modernos añadiendo apóstrofos tipo Tapa’S o similares. Me repele la lectura de cartas o códigos QR. Me decanto por el profesional que cita la retahíla de memoria o recomienda directamente. Busco bares con altramuces y siempre con aceitunas, preferentemente partías”.

Sobre todo, en verano, el pescaíto frito abunda en la gula colectiva, pero para él los mejores están “en los freidores, los que quedan. En la Isla sobreviven algunos en peligro de extinción”. Este no es el único plato típico en Cádiz, así que tirando de ironía señala que “nuestros platos típicos tampoco son para tanto, igual están sobrevalorados, pero si insistes te diré que cualquiera que necesite de cuchara”.

Vistas de Ubrique desde uno de sus miradores / Ana Cristina Ruiz

¿Y qué opina de los pueblos blancos de Cádiz?

Antes de hacer una ruta por los pueblos blancos de Cádiz, no puede faltar un buen desayuno "en el bar Moro de Ubrique con una buena molleta de El Quemao servida por el mejor camarero que conozco: Juanito….Mientras charlo y saludo al vecindario. No tiene precio".

En cuanto a qué pueblo gaditano visitar: “Yo no iría nunca a Ubrique, la verdad. El paisaje de ese gran pueblo entre dos parques naturales, blanco y escondido entre la sierra… también está sobrevalorado. Lo mismo te digo de lo que se dice de la tranquilidad payoya de Villaluenga y de sus quesos. No es para tanto. E igualmente del embrujo de Setenil de las Bodegas, de la estampa de Zahara de la Sierra, y, en general de todo lo que te encuentras allende Arcos de la frontera hasta llegar a Alcalá del Valle y El Gastor. No me empecinaría en visitarlos por el momento”.