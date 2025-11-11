El pueblo de Cádiz donde el invierno se vive con intensidad: desde la mejor ruta de Europa hasta un mercado navideño

Desde la iglesia y el castillo de Olvera se pueden divisar unas increíbles vistas de la sierra gaditana

Si ya estás pensando cuál va a ser tu próxima escapada este invierno, pero no quieres irte muy lejos, quédate para descubrir Olvera, un municipio que forma parte de la ruta de los pueblos blancos de Cádiz. Es famoso por el aceite y por su pasado nazarí, pero no son sus únicos intereses.

Olvera fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1983, Capital del Turismo Rural en 2021 y en el verano de 2024 ganó el Grand Prix de TVE. Este pequeño pueblo de Cádiz, de 7849 habitantes, presume de un patrimonio histórico-cultural increíble y de un entorno natural envidiable.

A medida que vas llegando al pueblo podrás divisar en las alturas la iglesia Nuestra Señora de la Encarnación, de estilo neoclásico y construida en el siglo XVIII. Junto a ella, se asoma el castillo árabe del siglo XII, que formaba parte del sistema defensivo del Reino Nazarí de Granada. Esta fortaleza histórica se sitúa a 623 metros sobre el nivel del mar. Estas dos joyas históricas son los principales atractivos turísticos de este pueblo gaditano.

Vistas de las dos joyas históricas y patrimoniales de Olvera / andalucia.org

Para visitar Olvera, no necesitas esperar al otoño e invierno, pero si lo haces por estas fechas podrás recorrer los alrededores y disfrutar del mágico ambiente que se respira en él. De hecho, si te apasionan los mercados navideños, deberás saber que Olvera celebrará el suyo el sábado, 6 de diciembre. Sus diferentes puestos ocuparán las calles Llana, Victoria y Plaza de Andalucía, en horario de 10:00 a 20:00 horas.

Sus casas encaladas y callejuelas entre olivares se convierten en un escenario de postal durante los meses invernales. Lejos del bullicio turístico veraniego, el invierno invita a descubrir Olvera a un ritmo pausado, donde el frío del aire se contrarresta con la hospitalidad gaditana y sabores reconfortantes como sus guisos.

Vía Verde de la Sierra, de Interés Turístico de Andalucía

Los amantes de la naturaleza y del senderismo deberán saber que Olvera cuenta con una ruta de Interés Turístico de Andalucía y que es una de las mejores de Europa. La Vía Verde de la Sierra presenta 36 km de recorrido entre los municipios de Olvera, Puerto Serrano, Coripe, Montellano, Pruna y El Coronil.

Vía Verde de la Sierra / andalucia.org

Desde la estación de Olvera en la Vía Verde comienza uno de los tramos que conecta con Puerto Serrano. Esta ruta transita por el antiguo trazado ferroviario Jerez-Almargen. En su recorrido son imprescindibles la Reserva Natural Peñón de Zaframagón, enclave de gran importancia por albergar la mayor colonia de buitres leonados de Andalucía y una de las mayores de Europa, o el Monumento Natural Chaparro de la Vega, además de sus 30 túneles y 4 viaductos. Siendo ésta la única reconocida como Ruta de Interés Turístico de Andalucía.