Lonely Planet lo tiene claro: Cádiz es uno de los mejores destinos del mundo para descubrir este 2026

La trimilenaria ha sido la única ciudad española, de entre 25 destinos mundiales, recomendada por ‘Best in Travel’, de Lonely Planet. Cádiz ha destacado en esta prestigiosa guía como uno de los destinos que no te puedes perder este 2026. De ella destaca “el mejor carnaval, buena comida y flamenco”, así como sus “magníficos” restaurantes y “vestigios arqueológicos”.

La prestigiosa guía la ha señalado como “escenario de uno de los mejores carnavales de España”. Así que, si vas a visitar Cádiz este 2026, ¿qué mejor que hacerlo durante el Carnaval? Para disfrutar de él tendrás que hacerlo en febrero o marzo, cuando “sus calles están repletas de paradas con comida, fuegos artificiales, bailes y canciones”. Eso sí, si vas a visitar Cádiz durante el carnaval “lo ideal para el turista es reservar con varios meses de antelación, elegir un disfraz y estar preparado para dormir poco”.

Comer y beber

Visitar Cádiz y no comer ni beber es un auténtico pecado. Por esta razón, la guía te recomienda disfrutar de su gastronomía y, cómo no, de sus vinos. Una de las ideas que propone es “tomar uno de los múltiples ferris que cruzan la bahía hasta El Puerto y hacer una cata de seis vinos en las Bodegas Gutiérrez Colosía, fundadas en 1838”. Aunque “también se puede visitar la Manzanilla, una pintoresca taberna de 1930, para degustar manzanilla, oloroso y amontillado servido directamente de las barricas”.

En cuanto a su gastronomía, nada mejor que tapear por la Viña, las plazas de la Candelaria y de la Catedral. “Empezar el día comiendo churros en La Guapa, junto al mercado de abastos”, para luego comer en “Sonámbulo” donde probar “el salmorejo y algún plato con atún”. Ya por la noche, tapear en “Casa Manteca” unos buenos chicharrones y el queso con mermelada de espárragos.

Flamenco e historia

No todo va a ser comer y beber, Cádiz tiene mucho que ofrecer, cultural e históricamente hablando. Así que la guía propone ir a un espectáculo flamenco en vivo en las peñas de la ciudad, como, por ejemplo, la Peña Flamenca la Perla de Cádiz.

También empaparte de la historia milenaria que dejó el paso de los fenicios, cartagineses, romanos, visigodos y árabes. Para ello, “en toda la ciudad se encuentran antiguas civilizaciones como las ruinas excavadas del anfiteatro del teatro romano, los sarcófagos de mármol del Museo de Cádiz y el yacimiento arqueológico subterráneo de Gadir”.