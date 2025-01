Un quiosco en Cádiz de los de siempre: Descubre este mítico lugar donde pedir churros con chocolate

Los churros son uno de los productos más deseados en los desayunos y meriendas. No importa el día, el momento y el lugar para disfrutar de este sabroso producto. Sin embargo, cuando llega el fin de semana, sobre todo, los domingos, no hay nada como pedir un papelón o ración de churros con chocolate.

En Cádiz capital podrás encontrar churrerías emblemáticas, de toda la vida. Algunas de las más míticas están en el corazón del casco histórico, en el centro neurálgico de la vida en la ciudad. Pasear por sus calles de buena mañana te llevará a perseguir el aroma de la elaboración de estos manjares.

Frente al Mercado Central de Abastos de Cádiz se encuentra la Churrería La Guapa, un quiosco de los de siempre, donde podrás comprarte un papelón de churros recién hechos y listos para consumir al momento. Tanto si prefieres seguir con tu caminata, sentarte en la plaza de las Flores o asomarte al borde marítimo de la Avenida Campo del Sur para degustar estos churros mientras disfrutas de unas vistas inmejorables. La ciudad gaditana ofrece rincones con encanto para tomarte un respiro y este dulce manjar.

Churrería La Guapa / Ramón Núñez

‘La Guapa’ se encuentra en la plaza de la Libertad, junto al edificio de Correos. Al ser uno de los más emblemáticos es habitual que se formen colas para pedir el famoso papelón de churros. Su elaboración artesanal despierta el interés de la clientela, pues puede ver cómo el churrero prepara la masa y va friendo las ruedas que luego despacha en cartuchos de papel de estraza.

Estos churros recién hechos se venden finos y gruesos, así que los hay para todos los gustos. El protocolo que sigue para su consumo es acompañarlo de una taza de chocolate caliente, aunque otros los prefieren con café.

Según las informaciones de Cosas de Comé, este negocio fue fundado a finales del siglo XIX, pero se haría famoso a partir de 1930 cuando se hizo cargo de él Carmen Pecci, ‘La Guapa’. Actualmente lo regenta José Antonio Luna Velasco.