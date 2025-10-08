Un influencer británico sobre su visita a Cádiz: “Alguien me la describió como la Cuba de Europa y no se equivocan”

Es inevitable que quien visite Cádiz se enamore. No importa si es británico, alemán, francés, americano o portugués… tampoco si viene de cualquier rincón de España. La realidad es que la ciudad gaditana, considerada la más antigua de Occidente, tiene un no sé qué que te atrapa y te envuelve.

Esto es lo que debió sucederle a Rob Adcock, un influencer británico con más de 40.000 seguidores en Instagram, que estuvo de visita por Cádiz. Llegó a la ciudad gaditana sin apenas conocer su historia y su sorpresa fue inmensa. No solo la comparó con La Habana, sino que también la calificó como una de las ciudades más infravaloradas de Europa.

“Te sientes como un extra en un set de rodaje. Alguien me la describió como la Cuba de Europa, y no se equivocan”, ha confesado en su publicación de Instagram. La belleza de sus calles, monumentos y playas hizo que su “historial de fotos nunca haya sido tan bueno”.

Otra de las peculiaridades que ha destacado de Cádiz es que “está junto al mar, así que es un poco más fresco que otras ciudades de los alrededores. Además, no es un lugar caro. Es la combinación perfecta de ciudad y playa”. Otro punto favorable es que puedes andar a todas partes “nada está demasiado lejos. No gasté ni un céntimo en taxis”. Sobre volar hasta Cádiz señaló que “el aeropuerto más cercano está a 4 libras en tren y puedes volar aquí, a través de Skyscanner, por solo 34 libras, en pleno verano”.

Cádiz, “la Cuba de Europa”

Tiene más de 3.000 años y en cada uno de sus rincones se respira historia. A lo largo de los siglos, distintas civilizaciones han dejado su huella en esta ciudad portuaria. Sin embargo, quienes la descubren por primera vez suelen encontrarle un curioso parecido con otra urbe situada al otro lado del océano: La Habana, en Cuba, a más de 7.400 kilómetros de distancia.

El famoso Malecón habanero, punto de encuentro emblemático para locales y viajeros, tiene su reflejo en el paseo marítimo de Cádiz, considerado por muchos su “hermano gemelo”. Ambas ciudades comparten un trazado urbano de callejuelas estrechas, adoquinadas y llenas de fachadas luminosas que evocan la arquitectura colonial.