De Medellín a Cádiz: el famoso actor de la Reina del Flow y Pasión de Gavilanes se marca bailes de TikTok en la provincia

Las fans de la Reina del Flow y Pasión de Gavilanes han enloquecido esta semana al ver que el actor Juan Manuel Restrepo ha estado en la provincia de Cádiz. Ha sido a través de TikTok e Instagram donde el actor colombiano ha compartido bailes en algunos de los rincones más especiales de la provincia gaditana.

A través de las historias de Instagram se dirigió a sus seguidores para contarles su experiencia tras su paso por la provincia gaditana: "Quiero hacer este saludo para todas las personas de Jerez, para todos los gaditanos. Gracias por acogerme con tanto amor, con tanto cariño, fui muy feliz en sus tierras. Se vive la magia, el flamenco, los caballos, el vino, de la buena cultura, de la buena onda... ¡olé pisha!"

Cádiz, Jerez e incluso Tarifa, han sido algunas de las localizaciones donde el actor se ha marcado unos bailes con su nueva canción Otra Vez. Y es que el actor es también cantante y está volcado completamente en su faceta musical. De hecho, su primer álbum tiene diez canciones, siendo este tema el último de ellos.

De esta manera, su paso por la provincia de Cádiz ha estado marcada por esta letra y unos bailes que han revolucionado las redes. En Jerez se ha grabado en la plaza de la Asunción, en la Catedral y en el Alcázar, además de marcarse algunos bailes con sus fans. En Cádiz frente al emblemático Gran Teatro Falla y también ha compartido momentos de diversión en la playa de Bolonia.

El motivo por el que el actor colombiano que dio vida a Erick Cruz, uno de los personajes más recordados de la Reina del Flow, ha estado en la provincia de Cádiz se debe a un concierto el pasado 20 de septiembre en la Sala Chocolate de La Línea de la Concepción.