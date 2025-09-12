Así es el Gran Teatro Falla, el templo del Carnaval de Cádiz que será escenario de lujo para South Series Festival

La tercera edición de South International Series Festival arranca este viernes, 12 de septiembre, en un lugar muy especial para los gaditanos: el Gran Teatro Falla. El templo de los ladrillitos coloraos es una de las novedades de este año, pues será sede para la gala de apertura, proyecciones principales de la cita audiovisual y la clausura del festival, que tendrá lugar el próximo 17 de septiembre.

De manera que, la plaza Fragela desplegará su alfombra roja durante estos días para recibir actores, cantantes y demás personalidades como, por ejemplo, Diane Kruger, Paco León, Martiño Rivas, María Gómez, Belén López, Erika Leiva, Fernando Trueba, Fernando Tejero, Fran Perea y María Cerezuela, entre muchos otros.

Este templo del arte en Cádiz cuenta con más de 100 años de historia y será el escenario de lujo para acoger la programación de la tercera edición de South International Series Festival. Desde las 19:00 horas habrá alfombra roja en la plaza Fragela, cada día hasta el martes. Un photocall de lujo por el que desfilarán los actores, actrices y demás artistas, junto al instalado en la playa de La Caleta.

Curiosidades del Gran Teatro Falla

Este templo gaditano es el centro neurálgico del Carnaval y la cultura. Le debe su nombre a Manuel de Falla, compositor gaditano exponente de la música española del siglo XX. De hecho, una de las curiosidades de las entrañas de este teatro es que cada uno de los camerinos del Gran Teatro Falla lleva el nombre de las obras de este compositor.

Exterior del Gran Teatro Falla

Otra de las curiosidades es que se inauguró en 1910, pero antes de él existió el Gran Teatro de Cádiz del siglo XIX (1871), el cual sufrió un incendio y se destruyó. Tras su desaparición, se construyó este nuevo teatro que da vida al corazón del casco histórico de Cádiz y del que se conserva el suelo y las columnas que aguantan el escenario.

De todos es sabido la buena acústica del Gran Teatro Falla. La razón podría ser que debajo del escenario, en el subsuelo del teatro, hay un pozo de mareas que se conserva desde su teatro original. Cuando la marea sube el agua del mar llega hasta esa zona del teatro y cuando baja la marea, el agua se retira. Este es uno de los lugares más desconocidos del teatro, pues no se puede acceder a él.