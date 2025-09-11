El Festival South de Cádiz comienza mañana viernes su tercera edición sobre las tablas del Falla

Pistoletazo de salida a la tercera edición de South International Series Festival, que tendrá su inauguración este viernes día 12 de septiembre, en el Gran Teatro Falla, con una gran gala de inauguración espectáculo-musical, que presentada por la televisiva María Gómez, contará con sendos números musicales, a cargo de Angy, Agoney, Añil Fernández, Belén López y Adrián Fernández, así como la participación de rostros tan conocidos como los de Toñi Moreno, Pepón Nieto, Javier Achaga, Fernando Trueba u Okuda San Miguel.

Todos ellos formarán parte de una gala de Inauguración que arrancará a las 20:00 horas, y en la que también se sucederá la entrega del Premio de Honor 2025 a la actriz María Castro, que le será entregado por Óscar Higares, y, al término, la proyección de la serie inaugural de esta III edición, que ha recaído sobre 'El Centro', de Movistar Plus+ en colaboración con Fonte Films.

Previo a todo ello, y desde las 19:00 horas, la Plaza Fragela, antesala del Gran Teatro Falla, será testigo de la primera gran alfombra roja del festival, y es que, hasta el martes, cada tarde desfilarán por la misma los rostros protagonistas de las series del día, así como los de otros invitados del festival de Womack Group. De esta manera, este viernes 12 de septiembre aquellos interesados podrán ver pasar por la misma a los nombres anteriormente citados, como María Gómez, Angy, Agoney, Añil Fernández, Belén López, María Castro, Adrián Fernández, Toñi Moreno, Pepón Nieto, Javier Achaga, Fernando Trueba, Okuda San Miguel, Elena Martín Gimeno, Clara Segura, Elisabet Gasanovas, Niño Josele, Dani Téllez, Carmen Daza, Paula Díaz, Ronan Bennet, Antonio González, Jeremy Pisker, Patricia Vico, Ana de Caro, Erika Leiva o Lucía Benavides, entre otros.

No serán los únicos rostros que brillen en South 2025, ya que en las siguientes jornadas, tanto las fotos matutinas en la playa de La Caleta, como las alfombras rojas nocturnas, serán escenarios por donde pueda verse a actores, cantantes y personalidades como Diane Kruger, Paco León, Mélani Olivares, Martiño Rivas, Karina Kolojolchykova, Cristian de Moret, María Luisa Bolívar, José Luis Moreno, Unax Ugalde, Laquarn Lewis, las hermanas Celia y Natalia de Molina, Fernando Tejero, Chris Brancato, Fran Doblas, Eva Isanta, Marimar Vega, Fran Perea, María Cerezuela, Jorge Coria, Marisol Bizcocho, Sonia Mª Priego “La Húngara”, Armando de Castro (Barón Rojo) o Manuel Jiménez, entre muchos otros.

South vuelve a Cádiz, del 12 al 17 de septiembre, con 9 estrenos mundiales, 10 estrenos en España y 4 estrenos de futuros proyectos. Además de la serie de inauguración ya citada, o Cuando nadie nos ve, el sábado 13 será una de las jornadas más intensas y diversas del festival, con estrenos como Sense FilTRES (3Cat), Bardot o Pequeños desastres. El domingo 14, día del homenaje a Paco León, será también jornada para Nibelungos: La guerra de los reinos; TikTok, un réseau sous influence, coproducción internacional de Morgane Production; o Making Manson, de Renowned Films; mientras que el lunes será turno para Una historia muy heavy, de RTVE Play y Magnetika Films, sobre Barón Rojo y Obús; o What it feels like for a girl, de Filmin y Hera Pictures, ITV Studios. El martes 16 será otra jornada cargada de estrenos, como los que vendrán de la mano de SkyShowtime, plataforma que llevará a Cádiz tanto Atomic como Nails, siendo día también para disfrutar con Vulnerables, de Atresmedia y Onza Entertainment, así como The Agent – The Life and Lies of My Father, docuserie de NRK ganadora en Cannes Series 2025. El 17 de septiembre, jornada de clausura, South pondrá el foco en dos propuestas muy distintas, con Una perra andaluza de Copodenieve Producciones, y el estreno en España de Futuro desierto, producida por Gaumont.

La organización del festival recuerda que las entradas para todas las proyecciones del festival ya están a la venta en la web del mismo, estando disponibles también en taquilla física del Teatro del Títere, desde el próximo jueves día 11.

A todo ello hay que sumar la programación 2025 para industria, arrancará el lunes 15 y hasta el 17, y se volcará en el análisis del presente y futuro del sector, con citas como El estado de las cosas en el negocio audiovisual; South Boost; La revolución silenciosa de la publicidad digital; South Women; Historias más allá del deporte; Series sin fronteras: el poder global de la ficción española; Las mujeres en el thriller, o la Creative Talk sobre El reto de filmar a grandes estrellas —de Carlos Alcaraz a Alejandro Sanz—.

South International Series Festival, producido por Womack Group, cuenta en este 2025 con el Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación de Cádiz, como entidades oficiales; siendo Mediterráneo Mediaset España Group su Media Sponsor; la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y Rims Mobility sus Sponsor; y la Writers Guild Fundation, el Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura de la UCA, Canal Sur Radio y Televisión, Iberia, Cultura Inquieta y Crea SGR sus partner.