Una de las series más míticas de España vuelve a la vida en este emblemático teatro de Cádiz

La tercera edición de South Series Festival se desarrollará del 12 al 17 de septiembre en Cádiz, con una programación que incluye 9 estrenos mundiales, 10 estrenos en España y 4 adelantos de futuros proyectos, además de homenajes. Entre ellos, el polifacético actor, directos y productor andaluz, Paco León, que será reconocido este domingo, 14 de septiembre, en el Gran Teatro Falla, con el Premio de Honor de la III edición de South Internacional Series Festival.

Tras la entrega de este reconocimiento, la novedosa sección Revival rescatará un gran hito de la ficción televisiva como lo fue Aída, la mítica comedia española producida por Globomedia (The Mediapro Studio) para Telecinco que se emitió de enero de 2025 a junio de 2014. El acceso para esta sesión será gratuito.

Estrenada en 2005 como el primer spin-off de la televisión española a partir de '7 Vidas', 'Aída' se convirtió rápidamente en un fenómeno de audiencias y en uno de los grandes referentes de la comedia en la televisión de nuestro país. Con 237 episodios emitidos durante casi 10 años, fue líder en su franja horaria y marcó a toda una generación con personajes icónicos y frases que pasaron al lenguaje popular.

Se da además la circunstancia de que, precisamente Paco León, y su mítico personaje de Luisma, fue una de las grandes claves del éxito de la serie, consolidándose como una de las figuras más queridas por el público. La ficción recibió más de 25 premios, entre ellos Premios Ondas, Fotogramas de Plata e Iris de la Academia de Televisión.

Para finalizar la noche, y tras la proyección, tendrá lugar la mesa redonda "El humor, como espejo de lo que somos", con la presencia del propio Paco León, junto a miembros del equipo original de la serie, en la que se abordarán temas como los límites del humor, su evolución desde los años 2000 hasta hoy, o su papel como reflejo de la sociedad y las clases populares.