Toda la programación por días del South Series Festival 2025 en Cádiz
Del 12 al 17 de septiembre, la capital gaditana se convierte en el epicentro de las series con 9 estrenos mundiales
Estos son los famosos que pasarán por la alfombra del South Series Festival 2025 que se celebra en Cádiz
La tercera edición del South International Series Festival regresa a Cádiz con una programación de lujo que promete convertir la ciudad en el gran escaparate internacional de la ficción y el documental televisivo. Entre el 12 y el 17 de septiembre, el certamen acogerá 9 estrenos mundiales, 10 estrenos en España y 4 adelantos de futuros proyectos, además de homenajes y encuentros con estrellas de la industria.
El festival ofrecerá una mirada diversa que va desde la música y la cultura popular hasta los thrillers más intensos y la animación más innovadora. Entre las grandes figuras confirmadas destacan Diane Kruger, que presentará la serie Pequeños desastres, y el creador Chris Brancato, que recibirá el premio internacional de honor. También habrá espacio para la memoria televisiva, con un homenaje a Paco León y la proyección especial de Aída.
Programación completa por días
Sábado 13 de septiembre
- Bajañí. El viaje de un guitarra (Womack Studios), con Fernando Trueba y Niño Josele.
- Toma, Moreno, docuserie autobiográfica de José Luis Moreno, que estará presente.
- Invisible (Disney+, Áralan Films y Morena Films).
- Sense FilTRES (3Cat), ficción irreverente con Nico Ariso.
- Bardot (TimpelPictures / Fremantle), estreno en Movistar Plus+.
- Diane Kruger presenta Pequeños desastres (HBO Max).
Domingo 14 de septiembre
- Homenaje a Paco León con proyección especial de Aída (sección Revival).
- Nibelungos: La guerra de los reinos (Constantin Film / Movistar Plus+).
- La Morenita. Historia gráfica de la Virgen de la Cabeza (Huri TV y Canal Sur TV).
- TikTok, un réseau sous influence (Morgane Production).
- Ella, maldita alma (Mediterráneo Mediaset España).
- Making Manson (Renowned Films).
Lunes 15 de septiembre
- Premio internacional de honor a Chris Brancato.
- Estreno mundial de La Húngara: Toma que toma (LyoMedia / Mediaset Infinity), con C. Tangana y Antonio Carmona.
- Una historia muy heavy (RTVE Play y Magnetika Films), con Barón Rojo y Obús.
- What it feels like for a girl (Filmin / Hera Pictures / ITV Studios), presentado por Paris Lees y Laquarn Lewis.
- Romi (Joko TV / Mediaset España), con María Cerezuela, Elena Irureta y Asier Etxeandía.
Martes 16 de septiembre
- Los Chorys (Canal Sur TV), con Yeyo Llagostera y Francisco Ortiz.
- Las Tres Mil celebran la vida (Canal Sur TV), con Manuel Jiménez.
- Atomic (SkyShowtime), estreno en España.
- Nails (SkyShowtime), estreno mundial, con Gracia Olayo, Marimar Vega y Fernando Tejero.
- Vulnerables (Atresmedia / Onza), sobre jóvenes y salud mental, con Claudia Campillo.
- The Agent – The Life and Lies of My Father (NRK), premiada en Cannes Series 2025.
Miércoles 17 de septiembre
- Una perra andaluza (Copodenieve Producciones), dentro de la sección Sur, con Sara Perogil y Fabiola Martínez.
- Futuro desierto (Gaumont), thriller de ciencia ficción de Lucía Puenzo, protagonizado por José María Yazpik y Astrid Bergès-Frisbey.
