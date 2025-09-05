Toda la programación por días del South Series Festival 2025 en Cádiz

Hacienda
Paco León en una edición anterior del festival en Cádiz
Paco León en una edición anterior del festival en Cádiz / Jesús Marín

La tercera edición del South International Series Festival regresa a Cádiz con una programación de lujo que promete convertir la ciudad en el gran escaparate internacional de la ficción y el documental televisivo. Entre el 12 y el 17 de septiembre, el certamen acogerá 9 estrenos mundiales, 10 estrenos en España y 4 adelantos de futuros proyectos, además de homenajes y encuentros con estrellas de la industria.

El festival ofrecerá una mirada diversa que va desde la música y la cultura popular hasta los thrillers más intensos y la animación más innovadora. Entre las grandes figuras confirmadas destacan Diane Kruger, que presentará la serie Pequeños desastres, y el creador Chris Brancato, que recibirá el premio internacional de honor. También habrá espacio para la memoria televisiva, con un homenaje a Paco León y la proyección especial de Aída.

Programación completa por días

Sábado 13 de septiembre

  • Bajañí. El viaje de un guitarra (Womack Studios), con Fernando Trueba y Niño Josele.
  • Toma, Moreno, docuserie autobiográfica de José Luis Moreno, que estará presente.
  • Invisible (Disney+, Áralan Films y Morena Films).
  • Sense FilTRES (3Cat), ficción irreverente con Nico Ariso.
  • Bardot (TimpelPictures / Fremantle), estreno en Movistar Plus+.
  • Diane Kruger presenta Pequeños desastres (HBO Max).

Domingo 14 de septiembre

  • Homenaje a Paco León con proyección especial de Aída (sección Revival).
  • Nibelungos: La guerra de los reinos (Constantin Film / Movistar Plus+).
  • La Morenita. Historia gráfica de la Virgen de la Cabeza (Huri TV y Canal Sur TV).
  • TikTok, un réseau sous influence (Morgane Production).
  • Ella, maldita alma (Mediterráneo Mediaset España).
  • Making Manson (Renowned Films).

Lunes 15 de septiembre

  • Premio internacional de honor a Chris Brancato.
  • Estreno mundial de La Húngara: Toma que toma (LyoMedia / Mediaset Infinity), con C. Tangana y Antonio Carmona.
  • Una historia muy heavy (RTVE Play y Magnetika Films), con Barón Rojo y Obús.
  • What it feels like for a girl (Filmin / Hera Pictures / ITV Studios), presentado por Paris Lees y Laquarn Lewis.
  • Romi (Joko TV / Mediaset España), con María Cerezuela, Elena Irureta y Asier Etxeandía.

Martes 16 de septiembre

  • Los Chorys (Canal Sur TV), con Yeyo Llagostera y Francisco Ortiz.
  • Las Tres Mil celebran la vida (Canal Sur TV), con Manuel Jiménez.
  • Atomic (SkyShowtime), estreno en España.
  • Nails (SkyShowtime), estreno mundial, con Gracia Olayo, Marimar Vega y Fernando Tejero.
  • Vulnerables (Atresmedia / Onza), sobre jóvenes y salud mental, con Claudia Campillo.
  • The Agent – The Life and Lies of My Father (NRK), premiada en Cannes Series 2025.

Miércoles 17 de septiembre

  • Una perra andaluza (Copodenieve Producciones), dentro de la sección Sur, con Sara Perogil y Fabiola Martínez.
  • Futuro desierto (Gaumont), thriller de ciencia ficción de Lucía Puenzo, protagonizado por José María Yazpik y Astrid Bergès-Frisbey.

