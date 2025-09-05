Toda la programación por días del South Series Festival 2025 en Cádiz

La tercera edición del South International Series Festival regresa a Cádiz con una programación de lujo que promete convertir la ciudad en el gran escaparate internacional de la ficción y el documental televisivo. Entre el 12 y el 17 de septiembre, el certamen acogerá 9 estrenos mundiales, 10 estrenos en España y 4 adelantos de futuros proyectos, además de homenajes y encuentros con estrellas de la industria.

El festival ofrecerá una mirada diversa que va desde la música y la cultura popular hasta los thrillers más intensos y la animación más innovadora. Entre las grandes figuras confirmadas destacan Diane Kruger, que presentará la serie Pequeños desastres, y el creador Chris Brancato, que recibirá el premio internacional de honor. También habrá espacio para la memoria televisiva, con un homenaje a Paco León y la proyección especial de Aída.

Programación completa por días

Sábado 13 de septiembre

Bajañí. El viaje de un guitarra (Womack Studios), con Fernando Trueba y Niño Josele.

Toma, Moreno, docuserie autobiográfica de José Luis Moreno, que estará presente.

Invisible (Disney+, Áralan Films y Morena Films).

Sense FilTRES (3Cat), ficción irreverente con Nico Ariso.

Bardot (TimpelPictures / Fremantle), estreno en Movistar Plus+.

Diane Kruger presenta Pequeños desastres (HBO Max).

Domingo 14 de septiembre

Homenaje a Paco León con proyección especial de Aída (sección Revival).

con proyección especial de Aída (sección Revival). Nibelungos: La guerra de los reinos (Constantin Film / Movistar Plus+).

La Morenita. Historia gráfica de la Virgen de la Cabeza (Huri TV y Canal Sur TV).

TikTok, un réseau sous influence (Morgane Production).

Ella, maldita alma (Mediterráneo Mediaset España).

Making Manson (Renowned Films).

Lunes 15 de septiembre

Premio internacional de honor a Chris Brancato .

. Estreno mundial de La Húngara: Toma que toma (LyoMedia / Mediaset Infinity), con C. Tangana y Antonio Carmona .

y . Una historia muy heavy (RTVE Play y Magnetika Films), con Barón Rojo y Obús .

y . What it feels like for a girl (Filmin / Hera Pictures / ITV Studios), presentado por Paris Lees y Laquarn Lewis .

y . Romi (Joko TV / Mediaset España), con María Cerezuela, Elena Irureta y Asier Etxeandía.

Martes 16 de septiembre

Los Chorys (Canal Sur TV), con Yeyo Llagostera y Francisco Ortiz .

y . Las Tres Mil celebran la vida (Canal Sur TV), con Manuel Jiménez .

. Atomic (SkyShowtime), estreno en España.

Nails (SkyShowtime), estreno mundial, con Gracia Olayo , Marimar Vega y Fernando Tejero .

, y . Vulnerables (Atresmedia / Onza), sobre jóvenes y salud mental, con Claudia Campillo .

. The Agent – The Life and Lies of My Father (NRK), premiada en Cannes Series 2025.

Miércoles 17 de septiembre