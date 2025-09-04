Estos son los famosos que pasarán por la alfombra del South Series Festival 2025 que se celebra en Cádiz

La presentación en Cádiz de la programación completa del III South International Series Festival, con nueve estrenos mundiales y diez estrenos nacionales, ha dejado también la confirmación de muchos de los actores, creadores y rostros conocidos que estarán en la ciudad durante los días en los que se desarrolla esta cita.

Entre el 12 y el 17 de septiembre desfilarán por la alfombra roja del festival una buena representación de los equipos las series que conforman la edición 2025 de esta iniciativa que volverá a poner a Cádiz en el centro de las miradas de este efervescente mundo, tomando como escenarios el Palacio de Congresos y el impresionante marco de La Caleta para celebrar sus photocall.

Así, entre las caras famosas y conocidas ya confirmadas figuran la actriz María Castro, que obtiene el Tercer Premio de Honor el 12 de septiembre a las 20.00 horas en el Teatro Falla. La intérprete de series como 'Amar es para siempre' o 'Sin tetas no hay paraíso' se une así a los otros premiados en esta próxima edición del festival, como son el también actor Paco León, que será otro de los rostros más esperados junto a la proyección del capítulo especial de 'Aída', y que será homenajeado en el Teatro Falla el domingo 14 de septiembre, a las 20.30 horas. También será distinguido Chris Brancato, creador de series como 'Narcos', cuyo homenaje será el 15 de septiembre las 12.00 horas.

Junto a ellos, también han confirmado Diane Kruger, Fernando Tejero, Paris Lees, Marimar Vega, Teresa Cuesta, Gracia Olayo, Fernando Trueba, José Luis Moreno, Eva Isanta, Natalia Sánchez, Sandra Miret, Martiño Rivas, Melani Olivares y Astrid Bergès-Frisbey, entre muchos otros que irán desfilando por Cádiz durante el festival. Además, el jurado de la Sección de Ficción contará con un panel internacional y diverso formado entre otros por la actriz Patricia Vico.