Cádiz presume del Festival South ante su tercera edición

Quedan apenas diez días para que comience en Cádiz la III edición del South International Series Festival. Una nueva edición que arrancará el 12 de septiembre y que se prolongará hasta el 17 del mismo mes para convertir la capital gaditana, por tercer año consecutivo, en el epicentro de la industria audiovisual en torno a las series. Con nueve estrenos mundiales y diez estrenos nacionales, el South ha protagonizado hoy un acto institucional en el patio de la Diputación Provincial en el que la ciudad ha vuelto a presumir de un festival que, en palabras del alcalde Bruno García, "cada vez se está gaditanizando más". La cita ha servido también para anunciar el tercer Premio de Honor del festival, que irá el día de la inauguración a las manos de la actriz María Castro.

Junto al regidor gaditano, han participado en la convocatoria ante los medios Almudena Martínez, presidenta de la Diputación; Carles Montiel, el nuevo director del Festival South, y Javier Miranda, director del Festival Alcances que este año ha estrechado lazos programáticos con el festival de series.

Carles Montiel, en su primera comparecencia en Cádiz como máximo responsable del South, ha agradecido el apoyo institucional hacia el festival, con Ayuntamiento, Diputación y Autoridad Portuaria como valedores públicos del certamen, y ha ofrecido el elenco de series, de ficción y documentales, que se podrán ver este año en el festival. Montiel ha sido también el encargado de anunciar el tercer Premio de Honor del South, con la actriz María Castro como protagonista. La intérprete de series como 'Amar es para siempre' o 'Sin tetas no hay paraíso' se une así a los otros premiados en esta próxima edición del festival, el actor Paco León, que será homenajeado en el Teatro Falla el domingo 14 de septiembre, y Chris Brancato, creador de series como 'Narcos'.

La actriz María Castro. / Jorge Zapata/Efe

Montiel ha destacado también el ámbito de la industria audiovisual en el que se inserta cada edición del South. Este año contará con la participación de cerca de cien profesionales que protagonizarán en el Palacio de Congresos un buen número de clases magistrales, encuentros y mesas redondas.

El nuevo director ha tenido palabras para conexión del South con Andalucía, con la sección dedicada a los proyectos audiovisuales con origen en la comunidad. En total, se han presentado 25 proyectos de los que se han seleccionado 25. También se ha referido Carles Montiel a la conexión con Alcances, una novedad de esta edición, en una confluencia que ya había sido resaltada unos momentos antes por el director del veterano festival gaditano, Javier MIranda, quien ha celebrado este trabajo cultural conjunto en la búsqueda de los "puntos de encuentro" de ambas citas audiovisuales.

Esta unión, precisamente, ha sido unos de los argumentos utilizados por el alcalde Bruno García para resaltar que la creciente "gaditanización" del festival, que a su juicio ha ido creciendo con el paso de las ediciones hasta desembocar, en la próxima que empieza el 12 de septiembre, en la confluencia con Alcances y en el uso del Teatro Falla como sede principal del festival.

La anfitriona de la convocatoria, la presidenta provincial Almudena Martínez, ha vuelto a comprometer el apoyo de su administración hacia un festival del que ha destacado las cifras del pasado año: "Un impacto económico en la provincia de 12,5 millones de euros, un total de 21.000 asistentes, más de 200 profesionales participantes, 281 periodistas acreditados y una audiencia global estimada en 522 millones de personas".