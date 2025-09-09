Así será el recorrido del pasacalle de Gigantes y Cabezudos por las pintorescas calles de este pueblo de la sierra de Cádiz

Ubrique brillará más que nunca desde este miércoles, 10 de septiembre, hasta el domingo 14. ¿La razón de ello? Este pueblo blanco de Cádiz celebrará la Feria y Fiestas de Ubrique 2025 con una amplia programación repleta de tradiciones, música, espectáculos ecuestres y del toreo y un sinfín de actividades.

Una de las más peculiares es el pasacalle musical que tendrá lugar por las pintorescas calles del municipio gaditano, acompañado de un desfile de Gigantes y Cabezudos que tendrá lugar por la mañana, a partir de las 11:00 horas. Este original desfile es uno de los actos más esperados de la Feria de Ubrique, pues este divertido pasacalle de disfraces recorre las diferentes calles y barriadas de este pueblo gaditano. A continuación, podrás conocer el recorrido que harán en esta edición.

Gigantes y cabezudos toman las calles y barriadas de Ubrique

MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE

A las 11:00 horas. Pasacalles de la Banda Municipal de Música de Ubrique ‘Maestro Juan Chacón’, acompañada de Gigantes y Cabezudos con la colaboración de la Peña Toro del Gayumbo. El recorrido será el siguiente: salida desde la ermita de San Pedro, plaza del Ayuntamiento, Botica, plaza de la Santísima Trinidad, Toledo, Magdalena, San Sebastián, Juzgado, Ingeniero Ruiz Martínez, Avda. de los Callejones, Avda. de España hasta el centro, Paseo del Prado, Tenería, Sebastián Macías ‘El Pato’ y la llegada a la Caseta Municipal.

JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE

A las 11:00 horas. Pasacalles de la Banda Municipal de Música de Ubrique ‘Maestro Juan Chacón’, acompañada de Gigantes y Cabezudos con la colaboración de la Peña Toro del Gayumbo. El recorrido será el siguiente: Ies Maestro Fco. Fatou, Menéndez Pidal, Avda. de España, Avda. de los Callejones, Juan XXIII, San Juan Bautista, San Miguel, Santiago, Plaza Misión Rescate, Paseo de la Esperanza, Dr. Zarco Bohórquez, Paseo del Prado, Plaza de la Estrella, Avda. de España hasta el centro, Paseo del Prado, Tenería, Sebastián Macías ‘El Pato’ y llegada a la Caseta Municipal.

VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE

A las 11:00 horas. Pasacalles de la Agrupación Musical Ubriqueña, acompañada de Gigantes y Cabezudos con la colaboración de la Peña Toro del Gayumbo. El recorrido será el siguiente: Colegio Reina Sofía, Plaza de la Estrella, Avda. Diputación, Antonio Montero, Nardo, plaza del Algarrobal, Andén, Zaldívar, Sol, Avda. Diputación, Plaza de la Estrella, Avda. de España hasta el centro, Paseo del Prado, Tenería, Sebastián Macías ‘El Pato’ y Caseta Municipal.

SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE