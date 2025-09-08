Este pueblo blanco de Cádiz enclavado entre montañas es uno de los que celebra su feria en septiembre

Los pueblos de Cádiz se van de feria este mes de septiembre y una de las que no te puedes perder es la de Ubrique. Este pueblo blanco de la sierra de Cádiz, enclavado entre el Parque Natural Sierra de Grazalema y el Parque Natural de los Alcornocales, se sumergirá en una de las celebraciones más vibrantes y esperadas de la localidad, conquistando a los ubriqueños y visitantes. La Feria y Fiestas de Ubrique 2025 arrancará la noche de este martes, 9 de septiembre, con el pregón y el alumbrado en el recinto ferial de Los Olivares.

MARTES 9 DE SEPTIEMBRE

23:00 horas . Pregón de la Feria y Fiestas de Ubrique 2025 a cargo de las formaciones musicales de nuestro municipio: Banda Municipal de Música de Ubrique ‘Maestro Juan Chacón’, Agrupación Musical Ubriqueña, Agrupación Musical “Stmo. Cristo del Calvario” y Banda de Cornetas y Tambores “Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado”.

a cargo de las formaciones musicales de nuestro municipio: Banda Municipal de Música de Ubrique ‘Maestro Juan Chacón’, Agrupación Musical Ubriqueña, Agrupación Musical “Stmo. Cristo del Calvario” y Banda de Cornetas y Tambores “Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado”. 00:00 horas . Encendido del alumbrado de Feria a cargo de las autoridades locales e inauguración oficial de la Feria y Fiestas de Ubrique 2025 en el Recinto Ferial situado en la zona de Los Olivares. El acto contará con el acompañamiento musical de la Banda Municipal de Música de Ubrique.

a cargo de las autoridades locales e inauguración oficial de la Feria y Fiestas de Ubrique 2025 en el Recinto Ferial situado en la zona de Los Olivares. El acto contará con el acompañamiento musical de la Banda Municipal de Música de Ubrique. 00:00 a 04:00 horas. Actuación de la Orquesta “La Quinta Marcha” en la Caseta Municipal.

MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE

11:00 horas. Pasacalles de la Banda Municipal de Música de Ubrique ‘Maestro Juan Chacón’, acompañada de Gigantes y Cabezudos con la colaboración de la Peña Toro del Gayumbo.

acompañada de Gigantes y Cabezudos con la colaboración de la Peña Toro del Gayumbo. 13:00 a 20:00 horas. Paseo a caballo en la zona delimitada del recinto ferial.

14:00 horas. Consumición con motivo del Día de la Mujer en la Caseta Municipal. Las invitaciones se entregarán en la Oficina Municipal de Turismo.

17:00 horas. Entrega de premios de los concursos de pintura; Reina y damas; Rey, jóvenes y niños con indumentaria flamenca; fachadas, balcones y ventanas. Tendrá lugar en la Caseta Municipal. A continuación, baile de mayores por sevillanas.

18:00 a 20:00 hora s. Actuación de bachata y salsa ‘Lázaro’ en la Caseta Municipal.

20:00 a 22:00 horas. Actuación de Jonás Campos en la Caseta Municipal.

22:00 a 00:000 horas. Actuación de Marisol Bizcocho en la Caseta Municipal.

00:00 a 04:00 horas. Actuación de la Orquesta ‘La Quinta Marcha’ en la Caseta Municipal.

Los días 10 y 14 de septiembre tendrá lugar el Día del Niño en las atracciones de Feria.

JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE

11:00 horas. Pasacalles de la Banda Municipal de Música de Ubrique ‘Maestro Juan Chacón’, acompañada de Gigantes y Cabezudos con la colaboración de la Peña Toro del Gayumbo.

acompañada de Gigantes y Cabezudos con la colaboración de la Peña Toro del Gayumbo. 13:00 a 20:00 horas. Paseo a caballo en la zona delimitada del Recinto Ferial.

14:00 horas. Almuerzo con motivo del Día del Mayor en la Caseta Municipal. Las invitaciones se sortearán previa inscripción en la Oficina Municipal de Turismo.

17:00 horas. Reconocimiento a vecinos de Ubrique por su trayectoria profesional. Tendrá lugar en la Caseta Municipal. A continuación, baile de mayores por sevillanas.

Tendrá lugar en la Caseta Municipal. A continuación, baile de mayores por sevillanas. 18:00 a 20:00 horas. Actuación de bachata y salsa ‘Lázaro’ en la Caseta Municipal.

18:30 horas. Tentadero público de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique en la plaza de toros. Las reses serán de la ganadería de Valdepiqueras.

19:00 horas. Concurso de yeguas y caballos en la zona delimitada del recinto ferial.

20:00 a 22:00 horas. Actuación del espectáculo y academia de Paola.

22:00 a 00:00 horas. Actuación de La Húngara en la Caseta Municipal.

00:00 a 04:00 horas. Actuación de la Orquesta ‘La quinta marcha’ en la caseta municipal.

VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE

11:00 horas. Pasacalles de la agrupación musical ubriqueña, acompañada de Gigantes y Cabezudos con la colaboración de la Peña Toro del Gayumbo.

acompañada de Gigantes y Cabezudos con la colaboración de la Peña Toro del Gayumbo. 13:00 a 20:00 horas. Paseo a caballo en la zona delimitada del recinto ferial.

18:00 a 20.00 horas. Academia de baile de Virginia Domínguez en la caseta municipal.

19:00 horas. Festival de Arte Ecuestre en la plaza de toros de Ubrique.

20:00 a 22:00 horas. Sevillanas en la Caseta Municipal.

22:00 a 00:00 horas. Actuación de Las Soles en la Caseta Municipal.

00:00 02:00 horas. Actuación de Rocío Silva en la Caseta Municipal.

02:00 a 04:00 horas. Actuación de Abraham Sevilla en la Caseta Municipal.

SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

11:00 horas. Pasacalles de la Agrupación Musical Ubriqueña, acompañada de Gigantes y Cabezudos en colaboración de la Peña Toro del Gayumbo.

13:00 a 20:00 horas. Paseo a caballo en la zona delimitada del Recinto Ferial.

18.00 a 20:00 horas. Academia de baile de Miriam Córdoba en la Caseta Municipal.

18:30 horas. Corrida de toros en la plaza de toros de Ubrique en la que serán lidiadas reses de la ganadería de Adolfo Martín por Víctor Janeiro, Octavio Chacón y Pérez Mota.

en la que serán lidiadas reses de la ganadería de Adolfo Martín por Víctor Janeiro, Octavio Chacón y Pérez Mota. 20:00 a 22:00 horas. Actuación de Bornolero (tributo a Rafael Farina y Manolo Escobar) en la caseta municipal.

22:00 a 00:00 horas. T ributo de El Barrio en la Caseta Municipal.

00:00 a 04:00 horas. Actuación de la orquesta ‘La Quinta Marcha’ en la caseta municipal.

DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE