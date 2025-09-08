Este pueblo blanco de Cádiz enclavado entre montañas es uno de los que celebra su feria en septiembre
Un pasacalles de Gigantes y Cabezudos, concierto de la Húngara, actuaciones y un festival de arte ecuestre, componen la programación a partir del martes
Los pueblos de Cádiz se van de feria este mes de septiembre y una de las que no te puedes perder es la de Ubrique. Este pueblo blanco de la sierra de Cádiz, enclavado entre el Parque Natural Sierra de Grazalema y el Parque Natural de los Alcornocales, se sumergirá en una de las celebraciones más vibrantes y esperadas de la localidad, conquistando a los ubriqueños y visitantes. La Feria y Fiestas de Ubrique 2025 arrancará la noche de este martes, 9 de septiembre, con el pregón y el alumbrado en el recinto ferial de Los Olivares.
MARTES 9 DE SEPTIEMBRE
- 23:00 horas. Pregón de la Feria y Fiestas de Ubrique 2025 a cargo de las formaciones musicales de nuestro municipio: Banda Municipal de Música de Ubrique ‘Maestro Juan Chacón’, Agrupación Musical Ubriqueña, Agrupación Musical “Stmo. Cristo del Calvario” y Banda de Cornetas y Tambores “Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado”.
- 00:00 horas. Encendido del alumbrado de Feria a cargo de las autoridades locales e inauguración oficial de la Feria y Fiestas de Ubrique 2025 en el Recinto Ferial situado en la zona de Los Olivares. El acto contará con el acompañamiento musical de la Banda Municipal de Música de Ubrique.
- 00:00 a 04:00 horas. Actuación de la Orquesta “La Quinta Marcha” en la Caseta Municipal.
MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE
- 11:00 horas. Pasacalles de la Banda Municipal de Música de Ubrique ‘Maestro Juan Chacón’, acompañada de Gigantes y Cabezudos con la colaboración de la Peña Toro del Gayumbo.
- 13:00 a 20:00 horas. Paseo a caballo en la zona delimitada del recinto ferial.
- 14:00 horas. Consumición con motivo del Día de la Mujer en la Caseta Municipal. Las invitaciones se entregarán en la Oficina Municipal de Turismo.
- 17:00 horas. Entrega de premios de los concursos de pintura; Reina y damas; Rey, jóvenes y niños con indumentaria flamenca; fachadas, balcones y ventanas. Tendrá lugar en la Caseta Municipal. A continuación, baile de mayores por sevillanas.
- 18:00 a 20:00 horas. Actuación de bachata y salsa ‘Lázaro’ en la Caseta Municipal.
- 20:00 a 22:00 horas. Actuación de Jonás Campos en la Caseta Municipal.
- 22:00 a 00:000 horas. Actuación de Marisol Bizcocho en la Caseta Municipal.
- 00:00 a 04:00 horas. Actuación de la Orquesta ‘La Quinta Marcha’ en la Caseta Municipal.
- Los días 10 y 14 de septiembre tendrá lugar el Día del Niño en las atracciones de Feria.
JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE
- 11:00 horas. Pasacalles de la Banda Municipal de Música de Ubrique ‘Maestro Juan Chacón’, acompañada de Gigantes y Cabezudos con la colaboración de la Peña Toro del Gayumbo.
- 13:00 a 20:00 horas. Paseo a caballo en la zona delimitada del Recinto Ferial.
- 14:00 horas. Almuerzo con motivo del Día del Mayor en la Caseta Municipal. Las invitaciones se sortearán previa inscripción en la Oficina Municipal de Turismo.
- 17:00 horas. Reconocimiento a vecinos de Ubrique por su trayectoria profesional. Tendrá lugar en la Caseta Municipal. A continuación, baile de mayores por sevillanas.
- 18:00 a 20:00 horas. Actuación de bachata y salsa ‘Lázaro’ en la Caseta Municipal.
- 18:30 horas. Tentadero público de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique en la plaza de toros. Las reses serán de la ganadería de Valdepiqueras.
- 19:00 horas. Concurso de yeguas y caballos en la zona delimitada del recinto ferial.
- 20:00 a 22:00 horas. Actuación del espectáculo y academia de Paola.
- 22:00 a 00:00 horas. Actuación de La Húngara en la Caseta Municipal.
- 00:00 a 04:00 horas. Actuación de la Orquesta ‘La quinta marcha’ en la caseta municipal.
VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE
- 11:00 horas. Pasacalles de la agrupación musical ubriqueña, acompañada de Gigantes y Cabezudos con la colaboración de la Peña Toro del Gayumbo.
- 13:00 a 20:00 horas. Paseo a caballo en la zona delimitada del recinto ferial.
- 18:00 a 20.00 horas. Academia de baile de Virginia Domínguez en la caseta municipal.
- 19:00 horas. Festival de Arte Ecuestre en la plaza de toros de Ubrique.
- 20:00 a 22:00 horas. Sevillanas en la Caseta Municipal.
- 22:00 a 00:00 horas. Actuación de Las Soles en la Caseta Municipal.
- 00:00 02:00 horas. Actuación de Rocío Silva en la Caseta Municipal.
- 02:00 a 04:00 horas. Actuación de Abraham Sevilla en la Caseta Municipal.
SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE
- 11:00 horas. Pasacalles de la Agrupación Musical Ubriqueña, acompañada de Gigantes y Cabezudos en colaboración de la Peña Toro del Gayumbo.
- 13:00 a 20:00 horas. Paseo a caballo en la zona delimitada del Recinto Ferial.
- 18.00 a 20:00 horas. Academia de baile de Miriam Córdoba en la Caseta Municipal.
- 18:30 horas. Corrida de toros en la plaza de toros de Ubrique en la que serán lidiadas reses de la ganadería de Adolfo Martín por Víctor Janeiro, Octavio Chacón y Pérez Mota.
- 20:00 a 22:00 horas. Actuación de Bornolero (tributo a Rafael Farina y Manolo Escobar) en la caseta municipal.
- 22:00 a 00:00 horas. Tributo de El Barrio en la Caseta Municipal.
- 00:00 a 04:00 horas. Actuación de la orquesta ‘La Quinta Marcha’ en la caseta municipal.
DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE
- 11:00 horas. Función solemne del voto realizado en 1855 a Ntra. Sra. de los Remedios, Excelsa Patrona y Alcaldesa Perpetua de Ubrique, con la celebración de la Santa Misa y Te Deumen en Acción de Gracias.
- 19:30 horas. Procesión de Ntra. Sra. de los Remedios de regreso al Convento de Capuchinos. El acompañamiento musical estará a cargo de la Agrupación Musical Ubriqueña.
