El destino más exclusivo para ver las estrellas en Cádiz se prepara para la Luna de Sangre y el eclipse total

Si quieres disfrutar de un espectáculo diferente solo tendrás que levantar la vista al cielo y observar el eclipse total de Luna que tendrá lugar durante la noche del domingo, 7 de septiembre. Este espectáculo será visible en gran parte de España, siendo Cádiz una de las provincias donde se podrá ver el eclipse.

La Luna de Sangre teñirá de rojo el cielo gaditano, pudiendo así presenciar un fenómeno único. Para contemplar la luna en todo su esplendor lo idóneo es buscar lugares alejados de la contaminación lumínica, algo que no es difícil en la provincia de Cádiz.

Uno de los lugares más recomendados para contemplar este espectáculo es la sierra de Cádiz, reconocido como Destino Turístico Starlight. Este reconocimiento lo acredita como uno de los mejores enclaves de Andalucía para el turismo de observación de los cielos. Su certificación se debe a las buenas condiciones que existen para contemplar las estrellas, estando sus pueblos protegidos de la contaminación lumínica.

Algar, Benaocaz, El Bosque, Grazalema, Prado del Rey y Zahara de la Sierra, son algunos de los pueblos de la Sierra de Grazalema ideales para encontrar el mirador astronómico que necesitas para contemplar este espectáculo. Otro de los pueblos de Cádiz que seguramente sea perfecto para contemplar el eclipse es Villaluenga del Rosario, dado a que está rodeado de un macizo rocoso y es uno de los más elevados de la provincia de Cádiz.