Los pueblos de Cádiz se van de feria: lunares, sevillanas y mucha alegría para celebrar la llegada de septiembre

Nada mejor para despedir el verano por todo lo alto que dejarte llevar por el encanto y la tradición que se viven en las ferias de los pueblos de Cádiz. Villaluenga del Rosario, Conil, Prado del Rey, Tarifa, Bornos, Ubrique, Villamartín y Arcos, son los pueblos gaditanos que celebran la llegada de septiembre a golpe de tradición.

El calendario de ferias sigue rodando durante todo el mes, dejando a su paso color, alegría, música y tradición a partes iguales. Estas celebraciones son la excusa perfecta para disfrutar de unos días de gran ambiente donde no faltarán procesiones, espectáculos ecuestres, tradiciones ganaderas, gastronomía y conciertos, entre otras actividades.

Villaluenga del Rosario

Este pueblo mágico de Cádiz vivirá su Feria y Fiestas Mayores 2025, en honor a la Santísima Virgen del Rosario, hasta el 8 de septiembre. Habrá conciertos, bailes, suelta de vaquillas, juegos infantiles, pasacalles, procesiones y muchas más actividades que podrás consultar en su programación.

Conil de la Frontera

Esta feria es de Interés Turístico de Andalucía y es una de las más esperadas de la costa de Cádiz para despedir el verano. La Feria en Honor de Ntra. Sra. Virtudes, Patrona de Conil se desarrollará hasta el 8 de septiembre. Como cada año, su plato fuerte son sus actuaciones musicales, contando este año con Nolasco y David de María, entre los artistas invitados. Podrás consultar toda la programación de la Feria de Conil 2025 para no perderte el resto de las actuaciones y actividades.

Prado del Rey

Del 5 al 7 de septiembre, Prado del Rey se sumerge en su Feria, con un programa que combina tradición y diversión. Entre los atractivos principales están el mercado de ganado, las exhibiciones de Doma Vaquera y la coronación de la Reina de las Fiestas. Los visitantes podrán disfrutar de almuerzos populares, paseos a caballo por las calles y actuaciones musicales que mantendrán la Caseta Municipal vibrando todo el fin de semana.

Tarifa

Desde este sábado y hasta el 14 de septiembre, Tarifa le rendirá homenaje a la Virgen de la Luz Coronada con un amplio programa de actividades con motivo de su feria. Las festividades comienzan este sábado, 6 de septiembre, con la coronación de la Reina Juvenil e Infantil y el pregón del párroco Juan Pedro Varo. El domingo 7, la Cabalgata Agrícola, declarada de Interés Turístico de Andalucía, acompañará a la patrona y a San Isidro. El lunes 8, una misa solemne presidida por el obispo Rafael Zornoza dará paso a una semana de almuerzos solidarios, actividades infantiles, el Día del Niño y el Día de la Mujer. El cierre, el domingo 14, llegará con la procesión de la Virgen y un espectáculo de fuegos artificiales.

Los espectáculos ecuestres forman parte de algunas de las ferias de septiembre, como Tarifa / Jorge del Águila

Bornos

El pueblo de Cádiz más mágico de Andalucía celebrará su feria del 10 al 14 de septiembre. Sevillanas, espectáculos pirotécnicos y ecuestres, así como juegos tradicionales y actuaciones musicales de la mano de Álvaro García, conocido por éxitos como Persona Vitamina y Gloria Bendita, y figuras consolidadas del flamenco como Capullo de Jerez, entre otros artistas.

Ubrique

Del 10 al 13 de septiembre, este pueblo blanco de Cádiz celebrará su Feria y Fiestas, con un arranque que comenzará el día 9 con el pregón y encendido del alumbrado. Sin embargo, este sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de septiembre, también habrá actividades en honor a Ntra. Sra. de los Remedios. Uno de los momentos más esperados será el pasacalles con Gigantes y Cabezudos, una de las tradiciones de esta feria.

Villamartín

Es la feria ganadera más antigua de Andalucía y tendrá lugar del 20 al 24 de septiembre. Este pueblo gaditano celebra una de las ferias más emblemáticas de la sierra de Cádiz y está declarada de Interés Turístico Nacional. La celebración combina tradiciones ganaderas con el prestigioso certamen Equisierra, que forma parte de la Feria del Ganado.

Arcos de la Frontera

La última feria que se celebra en septiembre es la de Arcos de la Frontera. Tendrá lugar del 24 al 28 de septiembre y rinde homenaje al Santo Patrón de la ciudad, la Feria de San Miguel. El encendido del alumbrado y la proclamación de la Reina de las Fiestas el día 24 darán paso a cinco días de música, devoción y un ambiente que refleja la esencia de la comarca.