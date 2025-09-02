Conil se va de feria: las actuaciones de David de María y Nolasco serán el plato fuerte de la festividad de este pueblo de Cádiz

La Feria de Conil tendrá lugar desde el 4 al 8 de septiembre

Llega septiembre y, con él, una de las ferias más esperadas de la costa de Cádiz. Conil de la Frontera ya ultima todos los preparativos para que puedas disfrutar de la amplia programación de la Feria en Honor de Ntra. Sra. Virtudes, Patrona de Conil, que ostenta el título de Interés Turístico de Andalucía.

Esta festividad comenzará este martes, 2 de septiembre, con una pre-feria infantil en el paseo marítimo de la localidad con diferentes actividades para que empiece la diversión. Del 4 al 8 de septiembre, el recinto ferial se llenará de ambiente con atracciones, espectáculos flamencos y conciertos, entre los que destaca las actuaciones de Nolasco y David de María, entre otros artistas.

Programación completa

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE - PRE-FERIA INFANTIL

17:30 horas. Paseo Marítimo: Juegos infantiles con hinchables, toro mecánico, polvos de colores, fiesta de espuma y animación musical a cargo de Jessica. Organiza la Delegación de Juventud en colaboración con la Delegación de Fiestas.

JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE - DÍA DEL NIÑO

Todas las atracciones tendrán precio especial: 2,50 euros las infantiles y 3 euros las juveniles, gracias a la Asociación de Feriantes.

De 19:30 a 01:00 horas. Servicio de tren turístico gratuito para niños/as y padres/madres con salida desde la rotonda de El Punto hasta el recinto ferial, gracias a la Asociación de empresas y comercios de Conil.

con salida desde la rotonda de El Punto hasta el recinto ferial, gracias a la Asociación de empresas y comercios de Conil. El horario de atracciones será sin música de 20:00 a 22:00 horas y habrá servicio de bus urbano todos los días de 21:00 a 05:00 horas.

y habrá servicio de bus urbano todos los días de 21:00 a 05:00 horas. 21:30 horas: Inauguración oficial del Real de la Feria con encendido del alumbrado extraordinario, presencia de autoridades municipales y cortejo de los galardonados de la Feria 2025, acompañados por la Asociación Filarmónica “Ciudad de Conil”.

22:00 horas: VII Gran Gala de Reconocimientos de Personas Relevantes de la Feria y Fiestas de Nuestra Señora de las Virtudes 2025, presentada por Guillermo Ortiz Chaves.

y Fiestas de Nuestra Señora de las Virtudes 2025, presentada por Guillermo Ortiz Chaves. Galardonados: Categoría cultural: Santiago de Fuentes; Categoría del mayor: Manuel Muñoz Sánchez; Categoría solidaria: Diego Virués Alvarado y Categoría académica: IES Los Molinos: Iker Pérez de Heredia González y María Ramírez Zájara; Colegio J. Mª y José: Lola Brenes Ureba y Antonio Manuel Muñoz Amado; IES La Atalaya: Alejandro Lobón Rodríguez e Irene Martínez Sánchez

23:00 horas: Actuación de la Academia de baile de Chari Calderón en la Caseta Municipal.

24:00 horas: Concierto del grupo D’Lunares en la Caseta Municipal.

VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE

19:00 horas: Presentación de los equipos del Conil Club de Fútbol. El desfile partirá del campo José Antonio Pérez Ureba hasta la Caseta Municipal.

21:00 horas: Espectáculo flamenco de la Academia de Silvia Peña en la Caseta Municipal.

22:30 horas: Actuación del grupo Los Selfies en la Caseta Municipal.

23:30 horas: Concierto de Nolasco en la Caseta Municipal.

01:00 horas: Actuación de Superagente 86 en la Caseta Municipal.

SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

21:00 horas: Espectáculo flamenco de la Academia de María José Peña y Eva Muñoz en la Caseta Municipal.

22:30 horas: Concierto de David de María en la Caseta Municipal.

24:00 horas: Concierto de La Frontera en la Caseta Municipal.

01:30 horas: Actuación del grupo Aquel 20 de Abril en la Caseta Municipal.

DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE

A partir de las 13:00 horas. Servicio de tren turístico gratuito para nuestros mayores. La salida será desde la rotonda de El Punto hasta el recinto ferial, gracias a la Asociación de empresas y comercios de Conil.

para nuestros mayores. La salida será desde la rotonda de El Punto hasta el recinto ferial, gracias a la Asociación de empresas y comercios de Conil. A las 14:00 horas. Fiesta dedicada a nuestros mayores en la Caseta Municipal.

A las 15:30 horas. Al Compás del Levante en la Caseta Municipal.

A las 21:00 horas. Espectáculo flamenco de la Academia de Baile de Carolina Leal en la Caseta Municipal.

en la Caseta Municipal. A las 22:00 horas. Centro de Flamenco y Danza Triada en la Caseta Municipal.

en la Caseta Municipal. A la 01:00 horas. Actuación de la Peñita al Compás en la Caseta Municipal.

LUNES 8 DE SEPTIEMBRE