Cuatro hoteles de lujo de Novo Sancti Petri y Sotogrande (uno de ellos es de Leo Messi) nominados a los mejores de España

La provincia de Cádiz ha destacado en los prestigiosos Beyond Luxury Awards 2025 que este año cumple su quinta edición premiando a los hoteles de lujo que brillan por su excelencia. Entre los 55 hoteles de lujo en España nominados a estos reconocimientos de prestigio, cuatro de ellos son de la provincia de Cádiz.

De estos cuatro hoteles de lujo, dos de ellos se encuentran en la exclusiva zona hotelera Novo Sancti Petri (Chiclana), siendo los afortunados Iberostar Andalucía Playa y Palacio de Sancti Petri Gran Meliá. Los otros dos son MIM Sotogrande (propiedad del futbolista argentino Leo Messi) y SO/Sotogrande, situados en la exclusiva urbanización perteneciente a San Roque.

Los ganadores de la quinta edición de Beyond Luxury Awards se darán a conocer el próximo 23 de octubre, en el fabuloso Fairmont La Hacienda Costa del Sol, situado en San Roque (Cádiz). A la espera de conocer el veredicto de nuestro jurado, aquí podéis consultar la lista completa de los Nominees de 2025.

Iberostar Andalucía Playa

MIM Sotogrande

Palacio Gran Meliá de Sancti Petri

SO/Sotogrande

Beyond Luxury Awards

Es la cita anual de referencia para los máximos representantes de la hotelería de lujo nacional. Una velada exclusiva donde se toma el pulso al sector hotelero cuando está a punto de finalizar la temporada.

La noche culmina con la ceremonia de entrega de premios y se dan a conocer las deliberaciones de un jurado formado por expertos en luxury travel con amplia experiencia nacional e internacional. Los miembros del jurado valoran la excelencia distinguiendo entre diferentes categorías que conforman la mejor fotografía anual de la hotelería de lujo española, un sector que es motor de la economía y un actor más dentro de la élite de destinos mundiales.

Más allá de unos premios, es una plataforma de comunicación que destaca y celebra el sector del luxury travel en España, conformando la mayor comunidad de altos ejecutivos de esta industria.

Participar en el evento supone posicionar a cada hotel candidato entre los referentes nacionales y reafirmar su compromiso con la calidad y la innovación, uniéndose a la conversación real de los líderes del luxury hospitality nacional.