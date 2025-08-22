Así es el lujoso hotel de la costa de Cádiz donde se alojó Jennifer López al que los más famosos en España no pueden resistirse

Novo Sancti Petri, en Chiclana, es la zona hotelera por excelencia de la costa de Cádiz. Este destino de ensueño es elegido cada verano para desconectar y recargar pilas rodeado de un paraje natural único, como la playa de La Barrosa. Además, los campos de golf de la zona permiten la práctica de este deporte que aporta grandes niveles de bienestar. Son tantas las maravillas que se esconden en este privilegiado lugar que no es de extrañar que las celebrities lo elijan para descansar frente al mar.

Una de ellas fue Jennifer López, que aprovechando su concierto en Cádiz se decantó por el lujoso hotel cinco estrellas Palacio Sancti Petri Gran Meliá. Pero la del Bronx no es la única en elegir este cinco estrellas, rostros conocidos de la televisión en España como Nuria Roca, Paula Echevarría y Ana Milán, tampoco han podido resistirse a los placeres de este paradisíaco lugar.

Este hotel es un antiguo palacio neomudéjar con un diseño de influencias árabes, patios andaluces y un aire de cortijo. Aquí podrás descansar en sus lujosas habitaciones con vistas al mar o disfrutar del relax en el spa y en la zona de la piscina. Además, cuenta con acceso directo a la playa de La Barrosa, por lo que al caer la tarde podrás contemplar el atardecer o dar un paseo por la orilla.

En cuanto a su gastronomía, tiene la increíble propuesta de Ángel León, Alevante, el restaurante del chef del mar que tiene dos estrellas Michelin. Otro de los espacios más imprescindibles si visitas este hotel es disfrutar de Entrecielos Rooftop, la terraza donde el cielo y el mar se funden en este exclusivo espacio. Aquí podrás disfrutar del atardecer con una exquisita carta de estilo raw bar, maridada con cócteles de autor y la mejor selección de vinos.