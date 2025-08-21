El beach club de Chiclana con una de las mejores puestas de sol de España lanza su concurso de atardeceres

La ‘Golden Hour’, como la conocen algunos, no se perdona. En verano es casi un ritual desplazarse hasta la playa más cercana para contemplar los atardeceres más mágicos de la costa gaditana. No importa el lugar que elijas, mientras sea cerca del mar. Eso sí, cada rincón tiene su propio encanto.

En Chiclana concretamente hay un lugar muy especial. En la playa de La Barrosa, en la primera pista, ocurren a diario unos atardeceres de película. Los amantes de este fenómeno de la naturaleza encuentran en este enclave el lugar idóneo para hacer las mejores fotografías.

Con el castillo de Sancti Petri luciendo en el dorado horizonte, las puestas de sol se convierten en todo un espectáculo. Así que, aprovechando su privilegiada ubicación, Atenas Playa ha lanzado un concurso de atardeceres para quienes tengan la mejor foto de la playa de La Barrosa durante su momento más dorado.

“Este verano lanzamos The Art of Sunset, nuestro concurso para encontrar el atardecer más mágico visto desde tu cámara”, han indicado en sus redes sociales. La razón de este concurso es “porque Atenas ha sido reconocido por la Guía Corona Sunset Spots 2025 entre los 100 bares y restaurantes con las mejores puestas de sol”.

Cómo participar

Si este verano has echado el día en la playa de La Barrosa y te has quedado hasta el final seguro que no has podido evitar hacerle una foto al mágico atardecer que sucede en este rincón de la costa de Chiclana. Así que si quieres participar con tu fotografía solo tendrás que seguir la cuenta @atenasplaya, compartir tu foto en redes mencionando la cuenta en tu historia (o mandar la fotografía por mensaje directo si tienes el perfil privado). Podrás participar hasta el 29 de agosto y optar a ganar una cama balinesa en el Beach Club de Atenas Playa.