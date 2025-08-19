Nuria Roca repite en Chiclana: días de playa, atardeceres y la mejor gastronomía en el restaurante estrella Michelin de Ángel León

“Un año entero esperando esto”, ha expresado Nuria Roca en su Instagram. La presentadora ha viajado con su familia hasta Chiclana para repetir sus vacaciones veraniegas en Novo Sancti Petri. Si algo funciona ¿por qué cambiarlo? Así que un año más Nuria Roca y Juan del Val han vuelto a disfrutar de unas idílicas vacaciones en el exclusivo hotel Palacio de Sancti Petri Gran Meliá.

La presentadora no falta a su cita, ni siquiera a la de Alevante, el restaurante estrella Michelin de Ángel León, que en la última edición ha conseguido su segunda estrella. El restaurante del chef del mar se encuentra en el interior del hotel Palacio de Sancti Petri Gran Meliá y es uno de los mejores de la zona. Más que una comida normal, la gastronomía de Ángel León es todo un espectáculo capaz de despertar los cinco sentidos. “La belleza, el sabor, el amor, el mar”, así ha tildado Nuria Roca su viaje gastronómico a las profundidades del Océano donde está presente “la originalidad, lo único, lo especial y lo diferente”.

De su experiencia ha destacado las tortillitas de camarones, una de las creaciones más icónicas de Ángel León y que han revolucionado la cocina. Especial atención al jamón del mar, una auténtica revolución con la que saborear el atún de almadraba en lonchas finísimas como si fuera un jamón. Ambos platos se pueden disfrutar con el exclusivo Gran Menú de Alevante: un oleaje de sensaciones.

Las tortillitas de camarones de Ángel León, uno de sus platos más icónicos / Redes sociales - Nuria Roca

Vacaciones familiares en Novo Sancti Petri

La pareja volvió a elegir el exclusivo hotel Palacio de Sancti Petri Gran Meliá, que tiene acceso directo a la playa de La Barrosa. El matrimonio ha disfrutado de sus vacaciones junto a sus hijos, siendo ya toda una tradición veranear en Chiclana. Además del restaurante de Ángel León, también han almorzado a unos pasos del mar en el chiringuito restaurante Duna Beach Club Sancti Petri.

En las fotografías que ha compartido en sus redes sociales, se ven reflejados algunos momentos de la esencia gaditana, donde no faltaron baños en el mar y atardeceres. Así, un año más, el encanto de este rincón tan especial de Chiclana ha vuelto a cautivar a la familia Del Val - Roca.