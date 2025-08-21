Esta es la playa de Cádiz con Bandera Azul que repartirá suerte en el cupón de la ONCE

Una de las mejores playas de España repartirá suerte este jueves, 21 de agosto. La playa de La Barrosa, en Chiclana de la Frontera, ha sido la protagonista de cinco millones de cupones de la ONCE por la iniciativa ‘Playas con Bandera’.

Esta serie monográfica del verano ha reproducido, en esta ocasión, la playa chiclanera con el Castillo de Sancti Petri como telón de fondo. Con esta iniciativa se quiere dar a conocer las dos playas de cada provincia reconocidas con mayor afluencia en los últimos años con la clasificación de Bandera Azul.

Conocida por su belleza, limpieza y servicios de calidad, la Playa de La Barrosa es una de las más populares y extensas del litoral gaditano con más de 6 kilómetros de arena dorada y aguas cristalinas, y cuenta con el reconocimiento de Bandera Azul, la Q de Calidad Turística o el certificado de EcoPlayas.

La Barrosa, un destino accesible y de calidad

“Si no hay cariño es complicado que una playa como La Barrosa lo sea accesible y acogedora. Además, tenemos claro que todo lo que se genera en Chiclana en cuanto al turismo nace en esta playa”, ha comentado el alcalde, José María Román, quien ha recordado “la estrecha relación que tenemos desde el Ayuntamiento de Chiclana con la ONCE”. “Trabajamos para una sociedad cada vez más feliz y para ello hay que acordarse de la Dependencia, de la sociedad inclusiva en términos laborales y de accesibilidad”, ha expresado, añadiendo que “el cupón de la ONCE, te toque o no, es una inversión laboral, que beneficia a más de 70.000 trabajadores en toda España”.

Asimismo, el regidor chiclanero ha destacado que “somos uno de los cinco destinos más rentables de España en cuanto a los hoteles. Y todo eso tiene que ver con la playa, con la planta hotelera, con los espacios naturales y, sobre todo, con gente como Violeta Saúca y su equipo de trabajadores de la ONCE en el municipio”.

Por su parte, el director general adjunto de Juego de la ONCE, Patricio Cárceles, ha reivindicado la marca Destino Chiclana y el conjunto de playas de la Bahía de Cádiz y La Janda como “potencial turístico, no solo de Andalucía sino de España” y ha reclamado a las administraciones con competencias sobre la ordenación y uso, explotación y mantenimiento de las playas que “tengan en cuenta a la discapacidad como prioridad a la hora de planificar su política turística”.

A su juicio, la accesibilidad es un elemento principal de la calidad turística que mejora las oportunidades del sector turístico andaluz. “No necesitamos grandes infraestructuras, sino planificación y mentalización para beneficiar, no a un segmento de la población sino al conjunto de la sociedad”, ha afirmado el director general adjunto de Juego de la ONCE, quien ha añadido que “La Barrosa es un ejemplo y estamos orgullosos de presumir de su calidad extraordinaria en toda España”.